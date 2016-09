Asseco - rast od 11 posto u pola godine

Informatička tvrtka Asseco Hrvatska, članica Grupe Asseco SEE (South East Europe), predstavila je svoja nova tehnološka rješenja za financijsku industriju (rješenja za POS uređaje, bankomate, projekte sistem integracije, softverska rješenja za prijenosne (mobitele i druge) uređaje te se pohvalila solidnim financijskim rezultatima.



U prvih šest mjeseci 2016. hrvatska filijala Asseca ostvarila je jedanaest postotni rast prihoda, a sličan trend u poslovanju očekuju i do kraja ove godine. „Ako druga polovica 2016. godine bude kao prva, bit će to za Asseco najbolja godina otkako radi u Hrvatskoj, gdje kao objedinjena tvrtka posluje od 2010.“, naglasio je predsjednik Uprave Dražen Pehar.



Na razini regije Srednje i Istočne Europe prihodi tvrtke Asseco SEE u prvoj polovici ove godine iznosili su 59,4 milijuna eura i bili su za jedanaest posto viši nego u istom razdoblju prošle godine, dok je neto dobit 4,6 milijuna eura. Najveći rast prihoda od prodaje u prva dva tromjesečja 2016. u usporedbi s istim razdobljem prošle godine ostvarila je poslovna jedinica Integracija sustava, čiji su prihodi dosegli 24,4 milijuna eura. Rast poslovanja tog odjela bio je izniman u Rumunjskoj i Srbiji. Prihodi od prodaje poslovne jedinice Plaćanja iznosili su 19,9 milijuna eura, što je za 1,2 milijuna više nego u prvoj polovici prošle godine. Veći rast prihoda od prodaje uglavnom je ostvaren u dijelu fizičkih plaćanja u Rumunjskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj gori i Sloveniji. S druge strane, prihodi od prodaje u dijelu e-trgovine najviše su rasli u Turskoj. Prihodi od prodaje u poslovnoj jedinici Bankarstvo u prvoj su polovici 2016. dosegli malo više od 15 milijuna eura, što je za 2,1% više nego što je ostvareno u prva dva tromjesečja prošle godine. Porast prihoda od prodaje u toj jedinici zabilježen je u Srbiji i Makedoniji.

Asseco u Hrvatskoj zapošljava 250 ljudi. Tvrtka u segmentu rješenja za bankomate i POS terminale na hrvatskom tržištu zauzima udio od 50 posto. Taj rast ostvaren je nedavnim prelaskom banaka na nove bankomate i tvrtki koje koriste POS terminale na nove tehnologije za koje je Asseco imao vlastita napredna rješenja. Na tržištu rješenja za mobilno bankarstvo tvrtka u nas drži udio od osamdeset posto. Rade i s javnim sektorom, posebno s Financijskom agencijom. Što se tiče inozemnih poslova Asseco SEE u slijedećem poslovnom razdoblju najviše cilja na Italiju i ostale naše zapadne susjede u Europskoj uniji.



Velikim iskorakom na domaćem financijskom tržištu regije Dražen Pehar smatra ovoljetno uvođenje digitalnog ili elektroničkog potpisa u oblaku ('cloudu') za online ugovaranje kredita u Zagrebačkoj banci (dostupno od prvog srpnja). Zaba je tako postala prvi privatni izdavatelj certifikata koji se koriste pri izradi naprednog elektroničkog potpisa u Hrvatskoj. U pozadini te usluge nalaze se Assecova rješenja CMS (Certificate Management System) - za upravljanje korisnicima i certifikatima i RDS (Remote Digital Signature) – što je servis za kreiranje digitalnog potpisa korištenjem kvalificiranih certifikata te SxS autentikacijski sustav koji je još prije implementiran u toj banci. Dio rješenja je i servis kojeg je Zagrebačka banka sama razvila za kreiranje PDF dokumenata potpisanih naprednim elektroničkim potpisima. Rješenje Asseca SEE sukladno je EU regulativi eIDAS i normi CEN_TS 419241. Slično rješenje prije je implementirala i FINA . Dražen Pehar smatra da je te tehnologije vrlo jednostavno ugraditi i u sustav e-Građani. „Najveći problem elektroničkih servisa u Hrvatskoj jest što ih građani rijetko i slabo koriste, pa i ako su dobili pinove i lozinke brzo ih zaborave ili izgube, a mnogi se, slično kao i u cijelom svijetu u svemu tome boje za sigurnost podataka te gubitka anonimnosti“, zaključio je Dražen Pehar.



Na prezentaciji svojih rješenja stručnjaci tvrtke Asseco Hrvatska, Goran Bosankić, voditelj pred-prodajnih aktivnosti i Viktor Olujić, šef Odjela za razvoj i primjenu autentikacijskih tehnologija predstavili su još Assecova rješenja za bez-kontaktna plaćanja, tzv. virtualnu kreditnu karticu - tehnologiju HCE (Host Card Emulation – što je slično Apple Payu no utemeljeno je na Android operativnom sustavu). Osim u poslovanju kreditnim karticama ta rješenja svoju primjenu nalaze i u transportu i hotelijerstvu i drugim industrijama.