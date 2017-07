Asus za jesen priprema 14-inčni VivoBook Flip

Prema pisanju internetske stranice Notebook Italia Asus će ove jeseni u prodaju pustiti novo prijenosno računalo iz serije VivoBook Flip. Novi model, VivoBook Flip 14 nosi oznaku TP401UR i početna cijena bit će mu 799 eura.



Za taj iznos kupci će dobiti prijenosno računalo s 14-inčnim zaslonom koje je zbog gotovo nevidljivih rubova oko zaslona stalo u kućište 13,3-inčnog prijenosnika. Zaslon odlikuje rezolucija od 1.920 x 1.080 točaka i mogućnost zakretanja od 360 stupnjeva čime se pretvara u tablet.



Pogonsku snagu crpi iz Intelovih procesora sedme generacije (Kaby Lake) –Core i3-7100U, Core i5-7200U ili Core i7-7500U, podržava do 16 GB RAM-a i do terabajt podatkovnog prostora u slučaju HDD-a, odnosno do 256 GB u slučaju M.2 SSD-a.



Grafički dio posla Asus je povjerio Nvidijinoj grafičkoj kartici nešto starijeg datuma –GeForce 930MX koja ima vlastitih 2 GB GDDR5 memorije. Od podržanih tehnologija tu su Wi-Fi (802.11 ac) i Bluetooth (4.2). Kao dodatne opcije proizvođač nudi Asus Pen (1.024 razine osjetljivosti), skener otiska prsta te tipkovnicu s pozadinskim osvjetljenjem.



VivoBook Flip 14 (TP401UR) uz standardni čitač memorijskih kartica (SD) ima još i po jedan USB 3.1 (Type-C) i USB 3.0 (Type-A) te dva USB 2.0 (Type-A) porta. Od video izlaza Asus je dodao jedan HDMI port.



Energiju potrebnu za rad VivoBook Flip 14 crpi iz baterije kapaciteta 42 Whr. Dimenzije uređaja su 327,4 x 226,5 x 19,2 milimetara, a težina 1,6 kilograma. Sa softverske strane pri kupnji bit će moguće izabrati između Windowsa 10 (Home i Pro) te Endless OS-a.