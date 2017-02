Asus za MWC sajam priprema ZenFone 3 Go

Ilustracija

Asusova ZenFone 3 serija mobilnih uređaja uskoro će postati bogatija za još jedan model –ZenFone 3 Go. Ovaj uređaj planiran je za donji dio tržišnog segmenta što je najbolje vidljivo iz njegovog ne odveć snažnog hardvera.



Uređaj se temelji na Qualcommovom Snapdragonu 410, ima 2 GB RAM-a te samo 16 GB interne memorije. Kao što je vidljivo iz priložene fotografije sa stražnje strane uređaja nalazit će se samo kamera (13 MP) te odmah ispod nje, bljeskalica.



ZenFone 3 Go osim tipki za kontrolu jačine zvuka te uključenje, odnosno isključenja uređaja nema drugih fizičkih tipki. S prednje strane mobitela uz 5“ zaslon HD rezolucije nalaze se joškapacitivne tipke te selfie kamera rezolucije 5 MP.



Unatoč slabijim hardverskim specifikacijama kućište će ostati od brušenog metala kao što je to slučaj i s ostalim modelima iz serije. Očekuje se da će Asus ZenFone 3 Go službeno predstaviti na MWC 2017 sajmu te da će se temeljiti na Androidu 7.0.