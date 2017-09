Asus predstavio najtanji i najbrži ZenBook Pro do sada - UX550

Asus je u svoju ponudu dodao novo prijenosno računalo iz ZenBook Pro serije. Riječ je o modelu UX550 za kojeg ponosno tvrde kako se radi o njihovom najtanjem i ujedno najbržem ZenBooku do sada.

ZenBook Pro UX550 temelji se na novijim Intelovim i Nvidijinim tehnologijama –Core i5-7300HQ i Core i7-7700HQ procesorima te grafičkoj kartici GeForce GTX 1050 Ti (4 GB GDDR5). Kupac može birati između dva 15,6-inčna zaslona – rezolucije 1.920 x 1.080 ili 3.840 x 2.160 točaka. Zasloni su osjetljivi na dodir i imaju podršku za Asus Pen.

Novi model moguće je opremiti s do 16 GB RAM-a (DDR4@2.400 MHz) te povećim podatkovnim prostorom (PCIe SSD do 1 TB te SATA SSD do 512 GB). Od portova ZenBook Pro UX550 ima četiri USB 3.1 porta (2x Type-A i 2x Type-C s podrškom za Thunderbolt 3) te po jedan HDMI port i 3,5-milimetarske audio portove za slušalice i mikrofon.

Nadalje, tu je i web kamera, čitač memorijskih kartica te podrška za Bluetooth (4.2) i Wi-Fi (802.11ac) tehnologije. Korisnicima kojima je bitan dobar zvuk Asus je pripremio četiri zvučnika koji nose potpis tvrtke Harman Kardon i SonicMaster audio sustav. Za potrebe sigurnosti Asus je implementirao i čitač otiska prsta.

Prijenosnik je opremljen baterijom kapaciteta 73 Whr koja prema navodima proizvođača s jednim punjenjem nudi do 14 sati rada. Ponovno punjenje baterije ne bi trebalo biti problem budući da ista podržava tehnologiju brzog punjena te do 60% napunjenosti stiže u samo 49 minuta.

Dimenzije uređaja su 365 x 251 x 189 milimetara, a težina 1,8 kilograma. Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim internetskim stranicama proizvođača. Prodaja kreće od 13. listopada po početnoj cijeni od 1.699 USD.