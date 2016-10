Asus priprema 14" ZenBook

Asus je na svoje internetske stranice dodao informacije o novom prijenosniku koji tek treba biti predstavljen, a koji će biti dio njihove ZenBook serije. Riječ je o prijenosniku kodne oznake UX410UA koji će između ostaloga biti opremljen i Intelovim procesorima iz Kaby Lake serije.



ZenBook UX410 trebao bi predstavljati Asusov odgovor na Dellov XPS 13. Unatoč tome što će po dimenzijama biti u rangu s 13,3“ prijenosnicima ZenBook UX410 imat će nešto veći 14“ zaslon FHD rezolucije. Asusu je ovo pošlo za rukom zbog tankih rubova s lijeve i desne strane zaslona, a koji iznose samo 6 milimetara.



Prema trenutno dostupnim podacima (koji se još nadopunjuju) ZenBook UX410 moći će se opremiti Intelovim Core i3, Core i5 i Core i7 Kaby Lake procesorima, s do 16 GB memorije, SATA diskovima do 1 TB te M.2 SSD-ovima do 512 GB. Baterija je kapaciteta 48 Whr.



Prijenosnik će imati samo jedan SO-DIMM memorijski utor, a na matičnoj ploči će imati ovisno o modelu 4 ili 8 GB DDR4 memorije (2.133 MHz.). Od portova prijenosnik će raspolagati s dva USB 2.0 porta te s po jednim USB 3.0 i USB 3.1 (USB-C) portom, jednim COMBO audio priključkom te jednim HDMI video izlazom.



ZenBook UX410 u startu dolazi s Windowsima 10 (u ponudi Home i Pro inačica) te s podrškom za Microsoftovu Cortanu. Dimenzije prijenosnika su 323 x 223 x 18,95 milimetara, a težina 1,6 kilograma.



Prema informacijama na njihovim stranicama postojat će i model ZenBook UX410UQ koji bi trebao biti opremljen s Nvidijinom GeForce GTX 940MX grafikom, a koji će se moći nabaviti samo s Core i5 i Core i7 procesorima.