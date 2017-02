Asus ROG League of Legends revijalni meč

ASUS ROG ELITE League of Legends tim je skupina igrača sa Zapadnog Balkana koji od ove godine predstavlja boje ASUS-a. Upravo oni će odmjeriti svoje znanje i umijeće na "Summoner’s Rift-u" u League of Legends revijalnom meču koji Asus organizira sljedećega tjedna.

Ovu fenomenalnu ekipu koja je pokaza posvećenost, požrtvovnost, i prije svega želju za borbom čine: Top: Milan (Zeka) Spasojević; Mid: Đorđe (Baxa) Lapčević; ADC: Gvozden (zdengvo) Moljković; Jungle Luka (kaLuGG) Todorović; Support: Goran (Gentleman) Krakić; Sub-jungle: Daniel (Bager) Labus; Sub-support: Đorđe (spale) Spasić.

Ekipa protiv koje će se odigrati "Best of 3" meč nosi naziv ASUS ROG ARMY, i u pitanju je najbolji španjolski League of Legend tim. Ova maestralno dobra ekipa sastoji se od sljedećih igrača: Top: (Yoppa) Pavle Kostić; Jungle: (Econatorz) Alan Hernandez; Mid: (Lvsyan) Sergi Madrigal; ADC: (Sánchez) Jorge Cabildo; Support: (RafaL0L) Eduardo Rafael Moreira.

Dodatnu zanimljivost ovom meču daje i činjenica da je TOP Lane igrač španjolskog ASUS ROG ARMY tima, Pavle (Yoppa) Kostić prethodno igrao u Elite Squad timu od kojeg kasnije nastao ASUS ROG ELITE. Yoppa je u Španjolskoj od studenog 2016. godine kada je i potpisao ugovor sa ASUS ROG ARMY timom.

Revijalni meč između ASUS ROG ELITE i ASUS ROG ARMY ekipa održat će se 15. veljače u 20 sati i bit će uživo prenošen na Fortuna Gaming Twitch kanalu.