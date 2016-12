Australski ISP-ovi moraju blokirati torrent stranice

Australski federalni sud naredio je pružateljima internetskih usluga u toj zemlji da do kraja godine blokiraju pristup do nekoliko internetskih odredišta na kojima se pretražuju torrenti. The Pirate Bay, Torrentz, TorrentHound, IsoHunt i SolarMovie bit će, dakle, uskoro nedostupni australskim korisnicima željnima piratskog sadržaja.

Rezultat je to tužbe koju su podigli kabelska televizija Foxtel i medijska kompanija Village Roadshow, a sve zbog kršenja autorskih prava. Sud je ISP-ovima ostavio na izbor način blokiranja navedenih torrent servisa, a troškove blokiranja morat će im nadoknaditi vlasnici autorskih prava za sadržaje koji se piratiziraju – i to 50 australskih dolara po domeni koju žele blokirati.

Umjesto torrent stranica posjetiteljima će se prikazivati stranica koja će ih upozoravati na to da su pokušali pristupiti ilegalnom sadržaju kojim se krše autorska prava.