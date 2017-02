Autodeskov CEO podnio ostavku

Dugogodišnji zaposlenik Autodeska, Jess Bass, koji je u toj tvrtki obnašao dužnost glavnog izvršnog direktora, podnio je ostavku na tu dužnost. Odluka stupa na snagu već 8. veljače.



Njega će zamijeniti kolektivno upravljačko tijelo sastavljeno od dvoje zaposlenika tvrtke koji će vršiti dužnost privremenih glavnih izvršnih direktora. To su Amar Hanspal, Autodeskov stariji potpredsjednik i čelni čovjek zadužen za tvrtkine proizvode (chief product officer-CPO) te Andrew Anagnost, također stariji potpredsjednik tvrtke i čelni čovjek za Autodeskov marketing (chief marketing officer-CMO).



Bass i Autodesk imaju poprilično burnu povijest suradnje, ali i nesporazuma. Bass je u tvrtki proveo 24 godine s određenim pauzama, a u tvrtku je došao nakon što je Autodesk kupio njegova prijašnjeg poslodavca, tvrtku Ithaca Software.



Nakon dvije godine smijenjen je, a njegovo mjesto glavnog izvršnog direktora Autodeska preuzela je Carol Bartz, no ubrzo se vratio u tvrtku, na izričit zahtjev tvrtkinih inženjera. Iz tvrtke je ponovno otišao 1999. godine kako bi pokrenuo svoju vlastitu tvrtku, koju je Autodesk kupio dvije godine kasnije, čime se Bass ponovno vratio u tvrtku.



Bass je 2006. godine ponovno postao glavni izvršni direktor, što je dužnost koju je obnašao sve do ove godine. Bass će sada obnašati dužnost "savjetnika za tranzicijsko razdoblje do dolaska novog stalnog glavnog izvršnog direktora", ali i nastaviti sa svojom dužnosti u odboru direktora.



Ostavka je dio tranzicijskog razdoblja tvrtke, koje je uključivalo i otpuštenje 10% zaposlenika tvrtke (925 zaposlenika) u veljači prošle godine, kao i orijentacija tvrtke prema cloud uslugama.