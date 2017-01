Autor Flappy Birda izradio još jednu nemoguću igru

Sjećate li se imena Dong Nguyen? Vijetnamski je to developer koji je prije gotovo tri godine svojom zaraznom igrom Flappy Bird poharao trgovine aplikacija. Zarađivao je tih dana 50.000 dolara dnevno od reklama koje su se prikazivale stotinama milijuna igrača diljem svijeta. No, to mu je tada bilo neizdrživo pa je igru ubrzo povukao s App Storea i Google Playa. Od tada se javio tek remakeom u vidu obiteljske inačice igre za više igrača, a sada je u javnost izišao s potpuno novom igrom.

Ninja Spinki Challenges!! (baš tako, s dva uskličnika) nova je Nguyenova igra za iOS i Android uređaje. U njoj se krije čak šest mini-igara, "izazova", među kojima je svaki sljedeći teži od prethodnoga. Izgled ove igre neodoljivo podsjeća na Flappy Bird, kontrole se putem dodira izvode na sličan način, a ni gotovo nemoguće prelaženje razina kao autorski potpis nije izostalo. Ono što Ninja Spinki Challenges!! još uvijek nema jest masa poklonika koji su se na njega "zakačili".

Igra je dostupna za preuzimanje na App Storeu i Google Playu, pa ako ste željni izazova – isprobajte ovo čudo i javite nam kako je prošlo. Mi za sada nećemo instalirati Ninja Spinki Challenges!! jer se bojimo ovisnosti.