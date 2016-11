Avenio želi postati hrvatski Alienware

Avenio Studio i Avenio Gepard Designer

Možda vam je brend Avenio već poznat jer postoji od 2006., a posljednje dvije godine koristi se kao naziv za stolna računala „slagance“. No tek sada dobiva poseban značaj jer je postao zajednički naziv za računala top klase. Sve će vam biti jasnije kada kažemo da se u stvari radi o trgovačkoj marci Mikronisa, tvrtke inače specijalizirane za prodaju prijenosnika, koja je svoje poslovanje proširila na razna druga područja, a sada su odlučili žestoko zagaziti u segment stolnih računala.

Jučer su organizirali konferenciju za medije na kojoj su predstavili sve članove Avenio obitelji i objavili javno dostupnim posebnu web stranicu koja ima namjenu konfiguratora i kupcima omogućava da računalo prilagode svojim potrebama i željama. Odmah ćemo vas upozoriti da se radi o kompjuterima iz Extreme klase tako da su cijene paprene, ali ipak povoljnije nego li kod razvikanih svjetskih brendova koji nude računala te klase.

Najvažnija specifičnost Avenio računala je jamstvo „na sve“ u trajanju od pet godina i obećanje da će se svaka reklamacija riješiti u roku od 48 sati. Dosta hrabra odluka, ali ekipa iz Avenia tvrdi da pomno biraju komponente koje se koriste i da jednostavno ne očekuju da će reklamacija uopće biti. U slučaju da ih ipak bude, imat će na raspolaganju sve zamjenske komponente koje ugrađuju u svoja računala, tako da će ih s lakoćom zamijeniti u tako kratkom roku.

Moramo vam napomenuti da će vas ne webu Avenia dočekati samo početne cijene za pojedine modele, dok ćete za konačnu cijenu, nakon odabira komponenti po želji, morati zatražiti ponudu. Stvar je u tome da za sada ne mogu pratiti dnevne promjene cijena pojedinih komponenti, tako da se konačna cijena saznaje posrednim putem.

A kupce se osim dugim jamstvom motivira na kupnju poklanjanjem posebnog paketa poklona, koji sadrži od majice do niza igara među kojima je čak i Battlefield 1.

Na stranci www.avenio.hr možete pogledati detaljno cijelu ponudu i popis svih komponenti, a mi ćemo samo predstaviti koji modeli su ponuđeni i početne cijene:

Avenio Gepard (od 12.600 kn)

Avenio Gepard Extreme (od 15.050 kn)

Avenio Gepard Mini (za sada nije dostupan)

Avenio Gepard Designer (od 15.050 kn)

Avenio Studio (od 12.840 kn)

Avenio Workstation (od 37.100 kn)

Sva Avenio računala su impresivna uživo, ona koja imaju u nazivu Gepard opremljena su vodenim hlađenjem, a namijenjena su za profesionalnu upotrebu, ali naravno mogu odlično poslužiti i za igranje. Specifičan je model Avenio Studio, koji je namijenjen glazbenicima i svima onim koji žele imati PC koji uopće ne proizvodi zvukove! Baš sve komponente u tom računalu imaju pasivno hlađenje i tako su došli do računala koje proizvodi nula decibela „buke“, pa se samo po lampicama zna je li uopće uključeno. Također je i Avenio Workstation drugačije koncipiran od ostatka ponude, a već i po imenu je jasno da je namijenjen za najzahtjevnije zadatke, na kojima se i inače koriste radne stanice. Zanimljivo je da Workstation može primiti do 1024 GB RAM-a, no mali je problem što bi samo za tu količinu RAM-a trebalo platiti oko 100.000 kuna…

U Mikronisu su svjesni da je u nas relativno malo kupaca koji su mogu priuštiti ovakva računala, tako da planiraju s ovom ponudom izaći i na inozemna tržišta.