Backup ne mora biti gnjavaža

Renkforceova USB 3.0 SATA stanica za punjenje tvrdih diskova može klonirati dva diska (HDD ili SSD) kapaciteta do osam terabajta (dva puta po četiri), a možete ju upotrijebiti i za brisanje podataka koristeći funkciju Erase. Mogućnost kloniranja vrlo je korisna u situacijama kada trebate prebaciti kompletan sadržaj tvrdog diska na drugu memorijsku jedinicu kako bi sačuvali i zaštitili podatke i aplikacije koje koristite te eliminirali potrebu ponovnom instalacijom operativnog sustava. Time štedite vrijeme a često i živce. Renkforceova stanica podatke klonira brzinom od 125 megabajta u sekundi.



Glavna stanice prednost stanice s kućištem od visokokvalitetnog aluminija je to što tvrde diskove možete priključiti eksterno, pa ugradnja u računalo nije potrebna što vam značajno olakšava i pojednostavljuje posao. No, ujedno ju možete koristiti kao pričuvu za prihvat podataka dok ne pribavite novi tvrdi disk.



Podržava SATA diskove od 6,4 centimetara (2,5“) i 8,9 cm (3,5“) te standard USB 3.0 za brzi prijenos podataka. LED lampica prikazuje napajanje i protok podataka, a pritiskom na tipku za izbacivanje odvaja se veza i tvrdi disk možete ukloniti iz uređaja.



Akasina stanica DuoDock također podržava prihvat, punjenje i kloniranje dva SATA tvrda diska (2,5 i 3,5 inča) bez računala, kao i prijenos podataka putem USB-a 3.0 impresivnom brzinom do pet gigabajta u sekundi. Ukupan kapacitet je do šest TB (po tri na svakom portu). Moguć je kombinirani pogon između SSD i SATA tvrdih diskova, a značajku kloniranja možete pokrenuti jednim pritiskom na dugme. Stanicu jednostavno priključite na računalo s USB 3.0 kabelom s kojim dolazi u paketu. Podaci će poteći bez potrebe za instalacijom drivera. Kompatibilna je i sa standardom USB 2.0, a ima i plavo LED podno osvjetljenje koje možete aktivirati po želji.

Renkforceovu jednoportnu stanicu za tvrde diskove USB 3.0 SATA III odlikuje posebna značajka: USB hub na koji možete priključiti više diskova kako bi ih napunili. Podržani kapacitet memorije kompaktnog i lako prenosivog uređaja je četiri tisuće GB.

LogiLinkova 2-portna stanica za punjenje također ima funkciju kloniranja, kao i značajku OTB (One Touch Backup) koja omogućava stvaranje sigurnosnih kopija podataka jednim pritiskom na dugme. Podržava SATA diskove do osam tisuća GB i standard USB 3.0.

Bacite pogled i na Freecomovu 2-portnu stanicu za punjenje za tvrde diskove eSATA s funkcijom kloniranja, kapaciteta šest tisuća GB.



Više informacija i proizvoda potražite u Conradovom katalogu online.