Bakterija na koži štiti je od slobodnih radikala

„Čistoća je pola zdravlja“, mnogo se govorilo pedesetih godina, u vrijeme kada sam pošao u školu. Tako se govorilo jamačno zato jer je onda javno zdravstvo, predvođeno Andrijom Štamparom, bilo u punom zamahu. Mislim da je njezino najdublje značenje u tome da se medicina dijeli na kurativnu i preventivnu, pa je stoga higijena („čistoća“) polovica medicine i polovica zdravlja. No bilo je i onih koji su navedenu poslovicu doveli do krajnjih logičkih konezekvencija: „Čistoća je pola zdravlja – nečistoća druga polovica“. Iza toga je stajalo jasno izraženo ili prešutno prihvaćeno uvjerenje kako se ne treba prati svaki dan, dapače da je pretjerana čistoća opasna po zdravlje.



Svi su mi se ti događaji vratili u sjećanje kada sam nedavno pročitao što čini najčešći (mikrobni) stanovnik naše kože. Skandinavski znanstvenici predvođeni Dancem Rolfom Loodom objavili su naime krajem prošle godine u prestižnom časopisu Nature Communication članak pod naslovom A novel enzyme with antioxidant capacity produced by the ubiquitous skin colonizer (Novi enzim s antioksidativnim svojstvima što ga proizvodi sveprisutni kolonizator kože). Riječ je o bakteriji Propionibacterium acnes, čije ime navodi na to da ona izaziva bubuljice (acne vulgaris), no što se isto tako može iščitati iz naslova je da ta bakterija proizvodi enzim koja štiti kožu od slobodnih radikala. Znanstvenici su uspjeli izolirati taj enzim i nazvali ga RoxP (radical oxygenase of P. acnes). Kakav je to enzim?



Enzimi ne dobivaju ime po svojoj kemijskoj strukturi nego po biološkom djelovanju. Djelovanje je jasno. RoxP uklanja kisikove radikale (reactive oxygen species ROS, ili – hrvatski – reaktivne kisikove vrste) iz okoliša u kojem bakterija živi. No najvažnije u cijeloj priči je to da je RoxP ekstracelularni enzim, što znači da ne djeluje u bakteriji nego izvan nje, drugim riječima bakterija ga izlučuje u svoj okoliš, dakle na kožu. Tako bakterija štiti i sebe i kožu na kojoj živi od oksidativnog stresa. Zašto to čini?



Ne čini to, naravno, da bi nama bilo bolje. (Oksidativni stres povezan je s više kožnih bolesti, posebice s atipičnim dermatitisom i psorijazom.) Ona to čini radi sebe. Sve će biti jasnije ako kažem da je P. acnes anaerobna bakterija, a to znači da joj za život ne treba kisik, dapače kisik je za nju živi otrov. RoxP joj stoga služi kao svojevrsna zaštita od kisika – da bi mogla neometano živjeti na koži.



Znanstvenici su uspjeli riješiti strukturu ekstracelularnog enzima RoxP. Riječ je o prosječno velikoj molekuli proteina, sa 161 aminokiselinom u lancu. Iako po svoj prilici i druge bakterije imaju takve (ekstracelularne) enzime, autori spomenutog članka s ponosom ističu da je ovo prvi takav enzim kojeg su uspjeli prirediti u čistom stanju te mu odrediti kemijsku strukturu. Štoviše, izmjerena je njegova antioksidativna aktivnost te se pokazalo kako se po njoj može mjeriti s vitaminima C i E.