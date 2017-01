Batman, Spiderman i Superman zatvorili Bug Future Show

Tradicionalno najzabavniji i najotkačeniji panel na Bug Future Showu je onaj posljednji. Ove godine sudionici najluđe rasprave na hrvatskoj IT sceni bili su – Superman, Batman i Spiderman – superjunaci naše (i vjerojatno vaše) mladosti.

Naši današnji superjunaci otkrili su nam tko su njima bili idoli u djetinjstvu. Od Dina Dvornika, Jamesa Hunta, pa sve do Leonarda daVincija, Bugovi superjunaci imali su prilično širok raspon likova koje su obožavali.

Danas, pak vole Anthonyja Bourdaina, Tonija Miluna i slične junake koji stvaraju bolji svijet, od kojih smo mnoge danas imali mogućnosti vidjeti na sceni BFS-a.

Današnji klinci imaju mnogo veći izbor oko toga tko će biti njihov superheroj ili idol, nego što smo to mi imali. Njihovi junaci nalaze se na YouTubeu, Facebooku i posvuda, a bitno je da ih se usmjeri na one koji djeluju kao moralne vertikale – mogu to biti Elon Musk, Mate Rimac, Nenad Bakić ili Mark Zuckerberg – istaknuo je naš Petric Spiderman.

Ne smijemo, prije nego zaključimo BFS 2017, zaboraviti i veliku obljetnicu koja se bliži: u prosincu ove godine Bug slavi 25 godina od svog prvog broja. Od tada izlazi svaki mjesec, a 25 godina u Hrvatskoj vrijedi kao 200 godina vani, zaključio je Ivan Šarić Superman.

Na samom kraju ovog bogatog eventa ekipa je sa scene bacila čak 50 loptica s nagradama koje dodjeljuje Zagrebačka banka, te je dodijeljena i glavna nagrada za najboljeg tviteraša. Radi se o uređaju Samsung Galaxy TAB Active 8 LTE, kojeg dobiva Matt Marenić, a u ime Hrvatskog Telekoma uručuje Bojan Mušćet Batman.