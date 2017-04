Besplatna IT konferencija po drugi put u Splitu

Svakodnevno raste broj IT tvrtki na našem području, a s tim i mogućnosti studentima za zapošljavanje. U moru tvrtki, studentima nekada i nije lako pronaći pravu stvar za sebe, a tom problemu doskaču DUMP Daysi – besplatna IT konferencija koja će se održati na splitskom FESB-u prvog vikenda svibnja. Uspjeh prošlogodišnje konferencije ove je godine potaknuo DUMP Udrugu mladih programera da se udruži s poznatom splitskom IT tvrtkom Profico koja je generalni sponzor ovog događaja.



Daysi će ugostiti regionalne IT stručnjake koji će u više od 20 predavanja prikazati aktualne IT trendove. Neki od njih će sjesti i za isti stol kako bi vidjeli koliko se slažu ili razilaze u razmišljanjima, a raspravu će pod kontrolom držati Dragan Petric, izvršni urednik magazina Bug. Predavanja su namijenjena svima bez obzira na predznanje, a neke od tema o kojima će se govoriti su utjecaj umjetne inteligencije na poslove budućnosti, razvoj turizma u IT doba te zašto inženjerima dobro ide digitalni marketing.



Na konferenciji će svi zainteresirani moći doći u izravan doticaj s budućim poslodavcima te se na njihovim štandovima upoznati s načinom rada i zanimljivostima njihovih tvrtki. Provodit će se i razne nagradne igre s posebnim nagradama, a bit će i mnogo dobre zabave i besplatne hrane.

Organizacija ovakvog događaja ne bi bila moguća bez pomoći i podrške koje je DUMP dobio od velikog broja domaćih IT tvrtki. Među njima se ističe splitski Profico čiji se zaposlenici i sami trude zadržati splitske genijalce i pokazati im da budućnost u našem IT-u nije siva. Osim što se trude oko studenata, brinu se i za zajednicu, što najbolje pokazuje njihov aktualni projekt napravljen u suradnji sa Split parkingom - besplatna aplikacija koja rješava ogromni problem pronalaska parkinga u gradu pod Marjanom. Uz Profico, svoje mjesto su pronašle i poznate splitske i zagrebačke tvrtke Adriatic.hr, Five i Locastic, te još cijeli niz drugih željnih aktiviranja IT zajednice.

DUMP Udruga mladih programera je već dobro poznata širom Hrvatske, što po svojim mnogobrojnim ciklusima kojima približava tehnološke teme svima zainteresiranima, što po različitim projektima koje su radili kroz godine svog postojanja. Od samih početaka ova udruga s dvadesetak članova ima podršku od FESB-a, gdje dan danas održavaju svoja predavanja i radionice.

Dođite na FESB 5. i 6. svibnja, upoznajte buduće poslodavce i saznajte što je sve aktualno u IT svijetu programom. Kako biste olakšali sebi i organizatorima, registracije za dobivanje akreditacije su dostupne na web stranici konferencije (days.dump.hr), kao i besplatno na samoj konferenciji. Više informacija o DUMP-u i konferenciji se, osim na webu, mogu pronaći i na Facebook stranici Udruge.