Besplatna PHP akademija u Splitu

Turistička agencija Adriatic.hr idući mjesec kreće s besplatnom PHP akademijom, koja će se održati u Splitu.



Akademija će se održavati radnim danom od 17:00 do 21:00 sat, a prijave traju do 24. studenog.



Predavanja će se održavati na adresi Poljička cesta 25, a počinju 05.12.2016. te traju do 20.01.2017. (s pauzom za blagdane).



Ovo je već druga po redu PHP akademija, a prva se održala 2012. godine kada je sudjelovalo 19 polaznika.



Teme koje će se obrađivati na akademiji su: PHP 7, MySQL, HTML5, JavaScript, Symfony 3 MVC, Doctrine ORM i druge, a predavat će Danko Lučić, Željko Vranješ i Zdravko Blagdan.



Adriatic.hr je turistička agencija koja pruža usluge online bookinga privatnog smještaja.