Besplatni vodič Minecraft Hour of Code Designer za tjedan učenja o programiranju

Microsoft i nevladina organizacija Code.org predstavili su Minecraft Hour of Code Designer, vodič za učenje o programiranju/kodiranju, baziran na poznatoj igri Minecraft, a koji se može koristiti na Satu kodiranja (engl. Hour of Code), globalnom projektu koji se održava u svijetu i u Hrvatskoj, u okviru tjedna učenja o programiranju, od 5. do 11. prosinca.

Novi online vodič je dostupan besplatno na stranici http://code.org/minecraft, a omogućuje početnicima u kodiranju stvoriti i podijeliti svoja postignuća u igri Minecraft, te je osmišljen kako bi svakog sudionika potaknuo da se počne učiti vještinama rješavanja problema i kritičkog razmišljanja koje su potrebne u današnjem, sve više tehnološkom svijetu.

Jednosatno, edukativno i zabavno iskustvo sudjelovanja u programu Minecraft Hour of Code Designer kojeg su stvorili dizajneri igre Minecraft iz tvrtki Mojang i Microsoft, u partnerstvu s Code.org, nastavlja se na uspjehe prošlogodišnjeg vodiča Minecraft koji je srušio sve rekorde, kada ga je koristilo više od 30 milijuna učenika diljem svijeta. Od 100 milijuna igrača koji vole Minecraft, 38 posto su žene, pa ovaj vodič može pomoći uključiti što više žena i djevojaka u svijet informatike. Vodič je trenutačno dostupan u 10 jezika i bit će dostupan na 50 jezika do 5. prosinca.

Minecraft Hour of Code Designer je odličan izbor za učenje osnova o kodiranju kroz kreiranje vlastitog Minecraft okruženja unutar kojeg se mogu programirati svoja pravila. Primjerice, tako je moguće stvoriti kokoši koje izbacuju zlato ili zombije koji bježe umjesto da napadaju. Učenici tijekom stvaranja svoje igre koriste već poznato Code.org drag-and-drop sučelje kodiranja kako bi naučili pojmove računalne znanosti kao što su programiranje, orijentaciju u odnosu na objekt, logičke petlje i sl.

Igrači se suočavaju s 12 izazova, što kulminira kreiranjem vlastite jednostavne igre koju mogu igrati na svojim mobilnim uređajima i podijeliti s prijateljima.

U Hrvatskoj će se projekt Hour of Code ili Sat kodiranja održati od 5. do 11. prosinca u osnovnim i srednjim školama diljem zemlje. Učenici će kroz program naučiti osnove kodiranja, a cilj je približiti djeci i mladima moderne tehnologije i programiranje općenito, te ih na taj način usmjeriti na zanimanja u IT-ju koja su danas deficitarna na globalnom tržištu rada.

Nositelj projekta u Hrvatskoj je nevladina udruga Osijek Software City u partnerstvu s tvrtkom Microsoft Hrvatska. Zahvaljujući udruzi Osijek Software City, u projekt se dosada priključilo više od deset nevladinih udruga koje će putem mreže volontera održati sat kodiranja u školama. Uz to, u posljednjih tjedan dana za sudjelovanje u projektu se prijavilo niz osnovnih i srednjih škola širom Hrvatske te se očekuje da će se broj uključenih povećati iznad 200. Za sudjelovanje u projektu Sat kodiranja potrebno se prijaviti na stranici: https://hourofcode.com/uk/hr

