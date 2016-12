Besplatno otključavanje datoteka ako se ransomware proširi

Među mnoštvom ransomwarea koji se svakodnevno pušta u opticaj, ponekad se nađe neki koji vrijedi posebno istaknuti.



Tako se Popcorn Time ransomware, koji je detektirala tvrtka MalwareHunterTeam, među mnoštvom drugih ističe po činjenici da nagrađuje žrtve koje se i same odluče ući u svijet kriminala.



Naime, žele li izbjeći plaćanje otkupnine koja iznosi 1 bitcoin (oko 5 tisuća kuna), mogu izabrati besplatni način otključavanja svojih datoteka i mapa.



Mogu "osvojiti" besplatno otključavanje podataka ako sami uspiju ransomwareom zaraziti još dva računala i ako njihovi vlasnici potom plate otkupninu (postoji posebna "referral" poveznica koja se može iskoristiti u tu svrhu).



U Popcorn Time ransomware ugrađena je i opcija kojom se provjerava je li neko računalo već prije bilo zaraženo istim ransomwareom, a ako jest, prekida se njegovo izvođenje. Datoteke na zaraženom računalu se zaključavaju pomoću AES-256 enkripcije i dobivaju nastavke .filock ili .kok.



Prilikom same enkripcije na zaraženom računalu se prikazuje lažna instalaciju programa. Nakon završetka enkripcije na računalu se prikazuje poruka koja korisnika obavještava da su svi njegovi podaci kriptirani te da u roku od sedam dana mora platiti gore spomenutu otkupninu od 1 bitcoina inače će svi njegovi podaci biti obrisani (tu je i poruka o spomenutoj mogućnosti besplatnog otključavanja datoteka).



Na kraju valja spomenuti i posebno ograničenje ugrađeno u sam ransomware, a to je da nakon što je četiri puta pogrešno upisan ključ za dekriptiranje podataka, dolazi do automatskog brisanja istih.