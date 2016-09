Besplatno preuzmite sve ekspanzije za Battlefield 4

Pripreme za izlazak Battlefielda 1 se nastavljaju, a EA je odlučio da je jedan od važnih koraka u tom procesu dijeljenje svih ekspanzija za Battlefield 4 besplatno. Obavijest je stigla putem službenih stranica na kojima stoji da osim toga igrači mogu sudjelovati u pet novih Community misija.



Do 19. rujna igrači koji posjeduju osnovnu igru na PC-u, PlayStationu 3 i 4 te Xboxu 360 i One mogu preuzeti China Rising, Second Assault, Naval Strike, Dragon's Teeth i Final Stand. Community misije već su započele, a svaka će trajati tri dana. Prva se odnosi na China Rising DLC i igrači u tom periodu moraju uništiti 1,5 milijuna vozila u Air Superiority modu kako bit dobili zlatni Battlepack.



Ostatak misija održat će se do 24. rujna, a za više detalja o njima zaputite se ovdje. Ako igrate Battlefield 4 na računalima, za ekspanzije se posjetite Origin i predio On The House. Battlefield 1 izlazi 21. listopada, a prošlog tjedna je uspješno završeno otvoreno beta testiranje.