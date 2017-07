BezStruje.com.hr – servis koji javlja kada neće biti struje!

Malo tko se nije našao u nezavidnoj situaciji da mu je onda kada je to bilo najmanje bezbolno – nestalo struje. Razne je kvarove i prekide nemoguće predvidjeti, ali ono što se može znati jest kada će električna energija biti nedostupna uslijed redovnih radova i održavanja.

Dapače, za to postoji i poseban dio na HEP-ovom službenom portalu putem kojega je moguće znati kada neće biti električne energije u ulicama ili mjestima diljem Hrvatske. Na taj se, mora se priznati, nesavršen no jedini izvor podataka oslonio i naš Domagoj Pavlešić i napravio vlastiti servis Bezstruje.com.hr koji je odlučio podijeliti sa svima učinivši ga javnim i besplatnim.

Riječ je o servisu putem kojega se samo odrede ulice koje se želi pratiti, zatim se unese adresa e-pošte i onda valja očekivati pravovremenu obavijesti kada neće biti električne energije za navedene ulice ili mjesta.

Zbog prirode izvora podataka ne radi sve savršeno pa će se u nekim slučajevima primati više obavijesti nego je to potrebno no, kako to i sam Domagoj kaže, bolje da ih ima više nego manje.

Dakle, svi oni koji muku muče s nestancima električne energije, s ovim će servisom barem znati kada će nestati struje zbog redovnog održavanja ili radova i za to se pravovremeno pripremiti.