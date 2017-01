BFS 2017: Toni Milun i učitelji heroji

Toni Milun, uvijek rado viđen gost Bug Future Showa preuzeo je nakratko voditeljsku palicu od Ivana Šarića i odradio inspirativan uvod u prvu današnju panel raspravu, koju će sam i moderirati. Učitelji heroji: arhitekti boljeg svijeta danas su: Ksenija Blagec, odgajateljica, DV „Srednjaci“, Zagreb; Marlena Bogdanović, Učiteljica razredne nastave, Osnovna škola Tučepi; Dejan Nemčić, Nastavnik geografije, Osnovna škola braće Radić, Botinec; te Nikola Dmitrović, Nastavnik informatike, XV. gimnazija, Zagreb.

Ovi ljudi, od vrtićke dobi pa sve do punoljetnosti, rade s djecom i mladima na informatičkom opismenjivanju, učenju stranih jezika i ostalim vještinama koje će im u životu trebati. Zamislite djecu u vrtiću koja putem Skypea razgovaraju s vršnjacima iz vrtića diljem svijeta – i to sve na engleskom jeziku. To je samo jedno od postignuća odgajateljice Ksenije Blagec. Njezin je cilj povezati sve vrtiće u Hrvatskoj putem Skypea.

U osnovnoj školi u Tučepima učenicima se omogućava korištenje tableta umjesto knjiga, no tablete su u ovom slučaju djeci financirali njihovi roditelji – a projekt je osmislila i realizirala njihova učiteljica-heroina Marlena Bogdanović.

Dejan Nemčić u višim razredima osnovne škole aktivno se u nastavi geografije služi digitalnim tehnologijama. Putem Skypea i sličnih aplikacija omogućava im kontakt s nastavnicima i učenicima iz drugih zemalja i sa svih sedam kontinenata. Predavanja se odvijaju uživo, a učenici tako dobivaju iz prve ruke pogled u život drugih zemalja i gradova.

Na panelu se predstavio i Nikola Dmitrović, nastavnik iz MIOC-a čiji učenici redovito na natjecanjima diljem Hrvatske i svijeta osvajaju medalje. Proteklog su ljeta nastupali na Olimpijadama znanja u Rusiji i Rumunjskoj, osvajali srebrne medalje i bili vrlo blizu zlata. Na prošlogodišnjem otvorenom natjecanju Amerike u programiranju njegova je ekipa u Bostonu zabilježila velike uspjehe, a posjetili su i profesora Soljačića na MIT-u.

Svi sudionici ističu da problema s implementacijom novih i inovativnih metoda učenja i "digitalizacije" obrazovanja nemaju kad se tiče samih učenika, djece i roditelja – svi odreda pokazuju velik interes za nove tehnologije i drugačiji oblik edukacije. Računala su kod njih postala "prirodno okruženje" u kojem se djeca vrlo dobro snalaze.

Dejan Nemčić osnovao je i humanitarnu udrugu Možemo zajedno koja se bavi pomaganjem djeci Afrike. Njegova je inicijativa nedavno kupila zemlju u Tanzaniji gdje će krenuti u izgradnju škole i kuće za učitelje. U toj će školi zaživjeti program Uživo sa svih kontinenata, putem kojeg će afričke učenike videokonferencijama poučavati njihovi hrvatski vršnjaci.

Panelisti smatraju da je moguće njihove primjere provesti u djelo i na razini cijele države, samo kada bi se ministarstvo i nadležni počeli prilagođavati suvremenom dobu. Podrška države trebala bi biti prije svega financijska, jer većina danas aktivnih projekata provodi se zahvaljujući sredstvima samih učitelja ili roditelja.

Za kraj, sudionici panela dobili su i plakete kojima im je i službeno, od strane Buga i Algebre, priznat status učitelja-heroja.