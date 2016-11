Bill Machrone: 1947. - 2016.

Čitatelji sa stažom koji se sjećaju zlatnog doba izdavaštva za računala svakako se sjećaju i Ziff Davisovog PC Magazina, jednoga od svjetski najznačajnijih i najutjecajnijih računalnih časopisa.



Svoj rani uspjeh PC Magazine, koji sada postoji jedino na Internetu, duguje i Billu Machroneu koji je najdulje obnašao funkciju glavnog i odgovornog urednika ovoga časopisa: od 1983. do 1991. Bile su to zlatne godine računalnog izdavaštva u kojem je PC Mag bio jedan od pionira. I nakon 1991. Bill Machrone je nastavio surađivati s časopisom prvenstveno kao kolumnist, a njegove kolumne, uz Dvorakove, redovito smo prenosili u Bugu.



Zadnja objavljena u nas bila mu je ona iz rujna 2001. - "Sindrom limenog uha" (na slici), a za američko izdanje PC Magazina nastavio je pisati do 2007.