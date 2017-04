”Bitno pitanje nije gdje si bio 1991. već gdje će biti tvoje dijete 2031.“

Ovogodišnja WinDays17 konferencija u fokus stavlja važnost digitalnog obrazovanja stoga su danas održani okrugli stolovi na temu «Što učiniti ODMAH da bi postavili obrazovanje za vještine budućnosti» i «Digitalno konkurentna Hrvatska». Kako prema zaključcima Hrvatske udruge poslodavaca Hrvatska pokazuje prilično nizak učinak u području ponude i potražnje digitalnih vještina, cilj okruglih stolova bio je podizanje svijesti o tome kako će glavnu pokretačku snagu digitalne konkurentnosti uskoro činiti digitalne vještine zaposlenika.



Na okruglom stolu «Što učiniti ODMAH da bi postavili obrazovanje za vještine budućnosti» sudjelovali su prof. dr. sc. Dragan Primorac, Nenad Bakić, posebni savjetnik Predsjednice RH za digitalnu transformaciju i STEM, Pero Lučin, rektor Sveučilišta u Rijeci i Goran Radman, prodekan Visokog učilišta Algebra. Složni su kako imperativ svake obrazovne institucije mora biti što hitnije postaviti obrazovni sustav i edukacijske programe s namjerom razvoja neophodnih digitalnih vještina.



Svjesni hitnosti uvođenja reformi i korojenitih obrazovnih promjena sudionici okruglog stola složni su i u detekciji poteškoća i u definiranju nužnih ciljeva. Kao glavnu prepreku ističu političku tromost i zaštitu interesnih skupina te naglašavaju kako sredstava ima, no njihova alokacija i otpor prema promjenama usporavaju napredak. Problem je to koji muči i privatne i javne obrazovne institucije zaključili su Goran Radman i Pero Lučin.



Ipak, «Promjena dolazi iz društva, tj. kreće od malih inicijativa nastalih iz potrebe za napretkom, a potom vodi do političkih pokrovitelja koji inicijativu institucionaliziraju» rekao je Nenad Bakić koji uvjerava da je školstvo pokretač promjena i da je danas «Bitno pitanje nije gdje si bio 1991. nego gdje će tvoje dijete biti 2031.» jer danas je najbitnije razvijanje vještina kojima će se moći primijeniti stečeno znanje.



«Digitalna transformacija strukturna je i slojevita društvena promjena koja će pomesti sve nespremne i neprilagođene i potrebno je integrirati obrazovne sustave koji omogućuju dugoročni razvoj ljudi» rekao je Goran Radman čime se nadovezao na primjer Dragana Primorca koji hvali japanski sustav gdje od vrtića kreću pripreme za fakultet i tržište rada.



Održan je i okrugli stol «Digitalno konkurentna Hrvatska« na kojem su sudjelovali Tome Antičić, ravnatelj Instituta Ruđer Bošković, Ivan Barać iz tvrtke Ericsson Nikola Tesla i posebni savjetnik ministra gospodarstva, Damir Škrtić iz Addiko banke, Hrvoje Sagrak iz tvrtke InfoDom i Lejla Zukić-Krivdić, direktorica Microsoft Hrvatska i Bosna i Hercegovina.



“Hrvatska je nekompetitivna i nimalo konkurentna, a glavni problem je sporost” rekao je Tome Antičić i dodao da su potrebni radikalni koraci jer će u suprotnom Hrvatska država nestati, dok je kao primjer naveo inicijativu Nenada Bakića. Državu se ne smije i ne može čekati već je potrebno stvar prepustiti privatnim inicijativama. S time se slaže i Damir Škrtić koji je rekao: «Privatne firme ne mogu biti spore kao država. Mi smo primorani biti brzi i okretni pa time imamo priliku povući ostale za sobom».



Da je «Hrvatska danas tamo gdje je bila i prije tri godine, ali se ipak vidi blagi napredak u prepoznavanju potencijala ICT industrije» misli Ivan Barač, a bitno je «Promotriti pristup prema digitalnoj transformaciji jer je to zapravo ono što moramo mijenjati» istaknuo je Hrvoje Sagrak. Pristup kao glavnu prepreku prepoznaje i Lejla Zukić-Krivdić jer kako naglašava «Danas kompanije na raspolaganju imaju svu moguću tehnološku podršku, a na njima je da iskoriste taj potencijal. Microsoft ulaže veliki trud i u edukaciju svojih partnera kako bi na osnovu toga bile što konkurentnije».



Danas je započeo i Technology dio konferencije tijekom kojeg će se zaredati brojna zanimljiva predavanja, a očekuje se da će jedno od najposjećenijih biti predavanje tvrtke Red Hat, najvećeg svjetskog open source providera koji koristi Microsoft Azure.

Igor Pavleković, direktor tehnološkog dijela konferencije rekao je: „Našim sudionicima smo osigurali više od 130 zanimljivih predavanja koje će predavati vrhunski predavači u svojim područjima. Iako su teme šaroklike, pokrili smo sve trenutno aktualne teme iz svijeta tehnologije koje Microsoft može ponuditi svojim korisnicima. Poseban fokus smo stavili na teme otvorenog koda i informacijske sigurnosti te sam izuzetno ponosan na činjenicu kako je WinDays konferencija prepoznata kao mjesto predstavljanja novih tehnologija i trendova, ali i mjesto razmjene informacije, sklapanja novih poznanstava i poslova i tradicionalno dobre zabave.“



Istaknuo je i kako su kod kreiranja sadržaja Technology konferencije vodili računa da svaki od predavača smjesti svoje predavanje u jednu od četiri kategorije digitalne transformacije: osnaživanje zaposlenika, optimizacija poslovanja, angažiranje korisnika i transformacija proizvoda. «To je izrazito važno jer smatram da su upravo ljudi iz IT sektora ti koji bi trebali obogaćivati poslovne procese, mijenjati ih, ubrzavati i transformirati pomoću tehnologije».



Otvaranje tehnološkog dijela konferencije prenosilo se live streamom, a dio i preko Facebook Livea, na Bugovoj FB stranici.



Na Središnjoj svečanosti je Don Grantham, korporativni potpredsjednik Microsofta za centralnu i istočnu Europu, govorio o tome kako tehnologija može pomoći tvrtkama i vladama da stvaraju inovacije kako bi bile uspješne u budućnosti te kakav će učinak digitalna transformacija imati na dugoročni gospodarski rast Republike Hrvatske, kao i na njezinu konkurentnost i tržište rada. Nakon Središnje svečanosti predavanje je održao svjetski poznati motivacijski govornik Milesa Hilton-Barbera koji je unatoč sljepoći, nakon 50. godine života započeo rušiti rekorde u ekstremnim pothvatima i putovati po cijelom svijetu.