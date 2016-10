BitTorrent demantira gašenje servisa za streamanje glazbe

Početkom prošlog vikenda dočekala nas je vijest kako BitTorrent odustaje od servisa ta streamanje glazbe te kako zbog financijskih problema otpuštaju čak dva direktora koji su zagovornici servisa BitTorrent Now. No, čini se kako je samo dio informacija istinit zbog čega je BitTorrent odlučio demantirati navode koje je prošlog tjedna objavio Variety.



Prema demantiju, BitTorrent ne gasi BitTorrent Now uslugu, i umjesto dva direktora, tvrtku napušta samo jedan – Robert Delamar. Jeremy Johnson i dalje ostaje dio BitTorrentovog tima.



Informacija o ukidanju ureda u Los Angelesu se pak pokazala točnom. Za sada nema detaljnih informacija o tome kakva se točno previranja događaju unutar tvrtke.