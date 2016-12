Bittorrent Live streaming aplikacija za iOS

Usluga Bittorrent Live zasniva se na peer-to-peer streaming video sadržaja i zamišljena je kao konkurencija klasičnoj, linearnoj televiziji. Njihov sustav omogućava brzi streaming videa bez zastajkivanja i problema s pucanjem veze ili velikim kašnjenjem signala, a sve to omogućava upravo P2P tehnologija – poznata iz mnogima omiljenog BitTorrent sustava za dijeljenje raznih legalnih i ilegalnih sadržaja.

Sada je ovu platformu BitTorrent doveo i na potpuno legalni način na iOS, gdje nudi streaming legalnih TV kanala. Trenutačno ih je tek 15-ak, a kao zanimljiviji među njima ističu se NASA TV, One World Sports i TWiT (This Week In Tech), dok iz BitTorrenta kažu da će svakodnevno dodavati nove kanale.

Aplikacija je potpuno besplatna za preuzimanje i korištenje, no iz popratne dokumentacije nije razvidno koristi li se peer-to-peer tehnologija za streaming i na iOS-u. Samim time nije poznato postaje li svaki gledatelj putem svog iPhonea i iPada istovremeno i distributer sadržaja, o čemu uvelike ovisi i potrošnja podatkovnog prometa ove aplikacije.