Blass: ovo je LG G6

Zadnjih mjeseci dosta se pisalo o LG-jevom ovogodišnjem mobitelu G6. Do sada smo iz raznih glasina o njemu „saznali“ gotovo sve.



Do početka 30. MWC sajma u Barceloni ostao je još koji dan, točnije još četiri dana. Kako bi nam ih učinio što zanimljivijim, Evan Blass je odlučio objaviti i službene press rendere koji prikazuju LG-jev G6 onakvim kakav će biti i po dolasku u trgovine.



Većinu prednje strane zauzima 5,7“ QHD zaslon (18:9), a tek manji dio zvučnik, kamera i LG-jev neizostavni logo. Home tipke, barem one fizičke nema. Gornji dio stražnje strane kućišta zauzele su dvije kamere, bljeskalica te čitač otiska prsta.

također iz rendera je vidljivo kako mobitel neće imati isturene kamere na stražnjoj strani kućišta, pa samim time ni tzv. grbu, što je svakako palac gore za LG.