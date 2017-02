Blass: Samsung odustaje od oznake edge

Ilustracija

Evan Blass se do sada dokazao kao jedan od najpouzdanijih leakera iz tehnološkog svijeta. Stoga nema razloga ne povjerovati mu i ovaj put kada najavljuje kako će Samsung odustati od oznake edge.



Naime, na svom twitter profilu Blass je objavio fotografiju koja sugerira kako novi Galaxy S8 neće imati posebnu, edge inačicu. Glavni razlog tomu je što će oba modela stići sa zakrivljenim zaslonom pa više nema potrebe za posebnim naglašavanjem da je uređaj opremljen sa zakrivljenim zaslonom.



Blass je ujedno potvrdio i dosadašnje glasine kako će veći model nositi oznaku Plus. No, za razliku od Applea koji je svoj Plus model označio riječju, Samsung se radije odlučio na znak „+“. Također je još jednom potvrdio i datume predstavljanja (29. ožujka) i puštanja u prodaju (21. travnja) novih Galaxy S8 i Galaxy S8+ modela.