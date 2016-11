BMW planira povećati prodaju električnih automobila

BMW planira iduće godine povećati prodaju električnih automobila, pa u svoju ponudu uvode sve veći broj automobila koji se napajaju baterijama.



Od 2013. BMW je prodao 100 000 električnih automobila, a za iduću godinu planiraju povećanje prodaje za dvije trećine.



Harald Krueger, izvršni direktor BMW-a, izjavio je kako je električni pogon budućnost, no potražnja u ovom trenutku ne ide uzlaznom putanjom.



Zbog toga su povećali kapacitet baterije na svojem i3 gradskom modelu, i to za 50 posto.



Ovo je njihov jedini potpuno električni model, a prošle godine prodan je u samo 25 000 primjeraka.



Do kraja ove godine, BMW očekuje oko 60 000 isporuka električnih i hibridnih vozila, a do 2025. godine žele povećati udio električnih i hibridnih modela u ukupnoj prodaji na između 15 i 25 posto.