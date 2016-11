Boca koja automatski okida selfije

Želite li se na društvenim mrežama pohvaliti baš svakim svojim trenutkom, obrokom ili putovanjem, to već možete učiniti uz pomoć mobitela. No, za one koji žele svijetu obznaniti da piju svoje omiljeno zaslađeno gazirano piće, u Coca-Coli su osmislili odgovarajući gadget.

Posebno postolje, dodatak za prepoznatljivu bocu Coca-Cole od 0,5 l koje u sebi ima selfie kameru, najnoviji je izum Coca-Coline izraelske podružnice. Svaki puta kada nagnete bocu s ovim dodatkom za više od 70 stupnjeva, što se obično događa kada iz nje pijete, postolje će vas fotografirati. Slika može biti automatski podijeljena na društvenim mrežama, što trenutačno više koristi promociji same kompanije nego korisniku koji se na ovaj način snimio.

Coca-Cola je ovaj gadget predstavila na jednom festivalu u Izraelu, a nije poznato hoće li, kada, i po kojoj cijeni ovaj dodatak biti pušten u prodaju. Lansiraju li ga u slobodnu prodaju, već vidimo barem jednu njegovu korisnu primjenu – instalirate li ovu automatsku selfie kameru na svoju bocu, moći ćete otkriti tko je, osim vas, pio iz nje dok niste gledali.