Bolji prihodi od očekivanja u AMD-u

Za tekući kvartal AMD očekuje pad prihoda u odnosu na treći za 18%, plus ili minus 3%, odnosno na 1,03 do 1,11 milijardi dolara

Advanced Micro Devices (AMD) objavio je bolje od očekivanih kvartalne rezultate poslovanja ponajviše zahvaljujući većoj potražnji za svojim grafičkim čipovima koji se koriste u igraćim konzolama.



Ukupni prihodi tvrtke u trećem kvartalu porasli su 23,2%, s prošlogodišnjih 1,06 na 1,31 milijardi dolara, što je znatno više od očekivanja analitičara koja su bila oko 1,21 milijardi dolara. No istovremeno su gubici porasli s prošlogodišnjih 197 na 406 milijuna dolara.



Za tekući kvartal AMD očekuje pad prihoda u odnosu na treći za 18%, plus ili minus 3%, odnosno na 1,03 do 1,11 milijardi dolara.