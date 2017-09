Booking.com skuplja prijave kandidatkinja za njihovu nagradu Technology Playmaker Awards

Booking.com, jedna od najvećih svjetskih e-trgovina, danas je objavila lansiranje prve nagrade Technology Playmaker Awards. Cilj ove nagrade je odavanje priznanja za postignuća žena koje su korištenjem tehnologije transformirale tvrtke, branše i društvo kao cjelinu.

Nagrada Technology Playmaker Awards uključuje 10 kategorija iz svijeta tehnologije poput poduzetništva, inovacija, utjecaja na društvo i vodeće žene u svijetu tehnologije, a prijave su dostupne već sada na adresi www.techplaymakerawards.com.

Glavna nagrada bit će dodijeljena kandidatkinji koju žiri proglasi najutjecajnijom u svijetu tehnologije u Europi. Pobjednice u svakoj kategoriji dobit će novčanu nagradu od 5.000 € za usavršavanje poslovanja i ostvarivanje profesionalnih ciljeva, a dobitnica glavne nagrade osvojit će 10.000 €.

Žiri pod vodstvom Gillian Tans, glavne izvršne direktorice Booking.com-a, sastoji se od vodećih ličnosti iz svijeta tehnologije, srodnih sektora te Booking.com-a. Među njima su Marili ’t Hooft-Bolle, COO tvrtke WeTransfer, ‎Ruth Chandler, direktorica ljudskih resursa u Skyscanneru, Jon Reynolds, glavna izvršna direktorica i suosnivačica tvrtke SwiftKey, Maija Palmer, Digital and Communities Editor časopisa Financial Times i Lisa Hiller, direktorica ljudskih resursa u Just Eat.

Dobitnice će biti objavljene na svečanoj dodjeli koja će se održati 8. ožujka 2018. godine u dvorani Sackler muzeja Museum of London gdje će Randi Zuckerberg, osnivačica i CEO tvrtke Zuckerberg Media i bivša direktorica Odjela za tržišni razvoj u Facebooku, održati uvodno izlaganje. Randi Zuckerberg podijelit će svoje iskustvo u kreiranju uspjeha Facebooka te izgradnje uspješne karijere poduzetnice, vodeće ličnosti u svijetu digitalne tehnologije i uspješne autorice.

Prema izvješću Europske komisije, porast broja žena u sektoru tehnologije mogao bi povećati BDP Europske unije za 9 milijardi € godišnje. Međutim, žene trenutačno čine tek 30% od ukupno 7 milijuna zaposlenih u digitalnom sektoru u Europi. Premda je manjak žena izazov diljem svijeta, europske tehnološke startup tvrtke posebno su pogođene. Samo 14,7 % europskih jednoroga (startup tvrtki čija vrijednost dosegne 1 milijardu €) u sektoru tehnologije osnovale su žene u odnosu na 17% u SAD-u. Booking.com želi prepoznati i podržati europsku tehnološku scenu, uključujući žene koje potiču inovacije.

Kako bi se pokušao riješiti problem nejednakosti među spolovima i odalo priznanje uspješnim ženama u svijetu tehnologije u Europi, Booking.com-ova nagrada Technology Playmaker Awards u svojoj će prvoj godini biti usmjerena na Europu.

„Kao jedna od najuspješnijih europskih startup tvrtki, ponosni smo na ovakve nagrade kojima se odaje priznanje inspirativnim i kreativnim ženama u digitalnom svijetu u Europi. Različitost igra ključnu ulogu u Booking.com kulturi još od osnivanja tvrtke prije 20 godina, a više od polovice zaposlenih danas čine žene. Činjenica da smo jedna od vodećih tehnoloških tvrtki na svijetu po pitanju različitosti i jednakosti spolova danas nam je jednako važna kao i na samom početku.

Današnji svijet sve više pokreću tehnološke inovacije. Sada su nam ženski uzori i kultura koja slavi ženski talent u svijetu tehnologije potrebniji nego ikad. Nadamo se da će priznanje Technology Playmaker Awards postati izvor inspiracije za buduće generacije žena na području tehnologije“, rekla je Gillian Tans, glavna izvršna direktorica Booking.com-a i predsjednica žirija za dodjelu priznanja Technology Playmaker Awards.

Osim toga, Booking.com će sudjelovati i prezentirati na eventu The European Women in Technology Summit koji će se održati u Amsterdamu, 8.-9. studenog 2017., a surađivat će i s programom Web Summit u Lisabonu 6.-9. studenog 2017. u okviru programa mentorstva Women in Tech.