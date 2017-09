Bosch se uključuje u izradu električnih kamiona

Nikola One

Američki startup Nikola već je predstavio svoj koncept električnog kamiona koji je pogonjen strujom iz vodikovih gorivih ćelija i baterija. Sada su na razvoju tog projekta, koji na ceste neće stići prije 2021. godine, dobili i snažnog partnera – njemačkog proizvođača dijelova za autoindustriju Bosch.

Dvije će kompanije zajedničkim snagama razvijati dva kamiona, nazvana Nikola One i Nikola Two. Oba bi trebala biti pogonjena električnim motorima, no struja ne bi trebala dolaziti iz baterija već iz vodikovih gorivih ćelija. Kao osnovnu prednost ovog rješenja nad baterijama u Nikoli vide u činjenici da se gorive ćelije pune brže od baterija, te pružaju veću autonomiju. Plan je ovom tehnologijom u budućnosti kamionima omogućiti autonomiju od 1.300 pa sve do gotovo 2.000 kilometara s jednim punjenjem, i bez ikakvih emisija štetnih plinova.

No, to nije sve u području električnih kamiona što se događa ovih dana. Elon Musk je nedavno najavio da će Tesla predstaviti svoj prvi električni tegljač 26. listopada. Za sada se o tom projektu ne zna mnogo, objavljena je tek jedna najavna slika, no Musk kaže kako je riječ o "nestvarnom" vozilu čiji prototip će javnosti pokazati u sjedištu kompanije Hawthorneu.