Britanci ponovno traže pristup kriptiranim komunikacijama

Prošloga tjedna dogodio se teroristički napad u Westminsteru, u srcu Londona, pri čemu je smrtno stradalo četiri, a ozlijeđeno je 50 osoba. Policija je odmah po napadu ubila napadača Khalida Masooda koji je, prema prvim informacijama, djelovao sam. Pronašli su i njegov mobitel i došli do informacije da je samo dvije minute prije napada bio aktivan na WhatsAppu, no detalje bilo kakve komunikacije nisu u stanju prikupiti, i to zbog enkripcijske zaštite ugrađene u tu aplikaciju.

Ovaj je slučaj ponovno potaknuo staru raspravu koja se vodi u Velikoj Britaniji o tome trebaju li obavještajne agencije i policija imati, u posebnim slučajevima, otvorena "stražnja vrata" za pristup komunikaciji korisnika koji su označeni kao potencijalna teroristička prijetnja.

U svom najnovijem istupu u javnosti ministrica unutarnjih poslova Ujedinjenog Kraljevstva Amber Rudd istaknula je da WhatsApp i slične aplikacije ne smiju biti mjesto gdje se teroristi mogu lako sakriti. Pozvat će, kaže, narednog tjedna tehnološke kompanije na suradnju kako bi obavještajci u ovakvim i sličnim slučajevima ipak mogli doći do kriptiranog sadržaja i otkriti eventualnu širu terorističku mrežu. Privatnost pojedinca ne smije imati prednost pred sigurnošću ostatka nacije i pravom organa reda na informacije, smatra Rudd.

S druge strane, kompanije koje posjeduju aplikacije za sigurnu razmjenu poruka diče se svojim sigurnosnim mjerama i zaštitom komunikacije, i do sada nisu (barem koliko znamo) bile spremne otvoriti "stražnja vrata" bilo kome. Raspravi na ovu temu, čini se, kraj nije na vidiku.