Britanija donosi kontroverzni zakon o nadzoru građana

Zakon po imenu Investigatory Powers Bill ovoga je tjedna izglasan u Gornjem domu britanskog parlamenta, što znači da bi u narednih nekoliko dana ili tjedana trebao biti potvrđen i u Donjem domu, te bi uskoro mogao i stupiti na snagu. Riječ je o kontroverznom zakonu za koji neki tvrde da je "najekstremniji zakon o nadzoru građana ikad viđen u nekoj demokratskoj zemlji".

Prema tom zakonu, pružatelji internetskih usluga u Velikoj Britaniji morat će čuvati povijest pregledavanja Internetskih stranica za sve svoje korisnike. Povijest će se pohranjivati unatrag 12 mjeseci i bit će na raspolaganju istražiteljima u slučaju da se zainteresiraju za nekog od građana.

No, to nije sve. Po istom će zakonu obavještajne agencije imati dozvolu za hakiranje i upad u računala i mobitele britanskih građana, a u tome će im opet morati pomoći teleoperateri i proizvođači mobitela, kojima će vlasti moći narediti da ostave otvorena "stražnja vrata" do korisničkih podataka. Aplikacije zaštićene enkripcijom, za sada, čini se, neće biti pogođene ovim mjerama.

Tako će Velika Britanija svojim obavještajcima i policiji dati vrlo široke ovlasti, kakve nemaju organi reda niti u jednoj demokratskoj državi. Očekivano, ovakva je regulativa izazvala val negodovanja u javnosti, a sve više građana, čini se, bit će prisiljeno svoju komunikaciju i surfanje štititi enkripcijom kako bi umanjili mogućnost da ih se bespotrebno prisluškuje i nadzire.