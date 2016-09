Britanski haker može biti izručen SAD-u

Sutkinja Magistratskog suda u Westminsteru odobrila je izručenje britanskog državljanina i navodnog hakera Lauria Lovea Sjedinjenim Američkim Državama.

Tamo će se 31-jednogodišnji Love suočiti s optužnicom da je u razdoblju od 2012. do 2013. godine uspio ući u sustave FBI-ja, Američke kopnene vojske (US Army), NASA-e, Američke agencije za raketnu zaštitu i Banke federalne rezerve u New Yorku.



Tužitelji u SAD-u tvrde da je Love kao dio hakerskog kolektiva Anonymous putem spomenutih napada sudjelovao u online prosvjedu #OpLastResort nakon sudskog progona (zbog kršenja autorskih prava) i kasnijeg samoubojstva poznatog hakerskog aktivista Aarona Swartza 2013. godine.

U SAD-u Loveu prijeti maksimalna kazna zatvora od 99 godina, no prije toga još uvijek ima pravo na dvije žalbe. Prva ide na ruke ministru unutrašnjih poslova Velike Britanije, a u slučaju neuspjeha, posljednja žalba se može podnijeti Visokom sudu, najvišem sudu Velike Britanije za civilne slučajeve. Do konačne odluke o njegovoj sudbini, Love se nakon plaćene jamčevine brani sa slobode.

Love se branio i branit će se tvrdnjom da mu fizičko i mentalno zdravlje ne dopušta boravak u američkim zatvorima (boluje od Aspergerovog sindroma).



Love je uhićen u listopadu 2013. godine te su mu pritom oduzeti kriptirani čvrsti diskovi i prijenosna računala, a u međuvremenu je na sudu dobio spor protiv britanske Nacionalne agencije za kriminal, koja je od njega tražila ključeve za pristup oduzetom materijalu.