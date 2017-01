Britanski operateri upozoravat će korisnike koji skidaju piratski sadržaj

BT, Virgin Media, TalkTalk i Sky, najveći pružatelji internetskih usluga u Ujedinjenom Kraljevstvu počet će sljedećeg tjedna slati e-mailove upozorenja svojim korisnicima za koje se utvrdi da su s Interneta preuzimali sadržaje zaštićene autorskim pravima. Plan za ovakav način upozoravanja i edukacije korisnika izrađen je još 2014. godine ali do sada nije bio aktiviran.

U međuvremenu su se na Otoku dogodili brojni slučajevi "iznude" u kojima su odvjetnici korisnicima slali opomene za skidanje piratskog sadržaja i zahtijevali plaćanje odštete od oko 800 funti, prenosi BBC.

Najnovija kampanja vladajućih i operatera nema za cilj naplaćivati odštetu već samo educirati korisnike i uputiti ih na legalne izvore sadržaja. Naslov kampanje i pratećeg pisma korisnicima je "Get It Right from a Genuine Site".

U dopisu korisnicima stajat će da je netko, koristeći njihovu internetsku vezu, s Interneta preuzimao glazbu, filmove, sportski sadržaj ili knjige zaštićene autorskim pravima. Nakon te obavijesti, slijedi niz uputa kako spriječiti takvo ponašanje u budućnosti. Kampanja prati samo peer-to-peer mreže i preuzimanje piratskog sadržaja preko njih, dok streaming servisi (Kodi i slični) za sada neće biti pod paskom britanskih regulatora.