Britanski orlovi kreću u lov na dronove

U Velikoj Britaniji sve veći problem stvaraju dronovi putem kojih se krijumčari roba u zatvore, pa se trenutno traže nove mjere sigurnosti.

Zbog toga je londonska policija bila prisiljena osnovati postrojbu Operation Airborne, koja će biti zadužena za rješavanje ovog problema.

Iako su došli do mnogih visokotehnoloških rješenja, trenutno im se upotreba orlova za lov na dronove koji dostavljaju drogu i pametne telefone u zatvore, čini najefikasnija.

Ovu metodu već testira nizozemska policija, i izuzetno su zadovoljni rezultatima.

Udruge za zaštitu životinja su iskazale svoju zabrinutost zbog ovakvog iskorištavanja orlova, no tvrtka Guard from above koja ih trenira je izjavila kako je sigurnost orlova na prvom mjestu, te da nisu ozlijeđeni tijekom ovih vježbi.

Ukoliko orlovi ipak ne zadovolje na budućim testiranjima, policija razmatra i opcije poput drona presretača s mrežom, kojeg već koristi japanska policija ili anti-dron zrake smrti.