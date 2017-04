Gigabyte je na ovogodišnjem CES-u predstavio nova Brix računala s Apollo Lake procesorima koje je tada opisao kao idealnim rješenjima za IoT (Internet of Things). No, moguća im je je namjena daleko šira, od POS sustava i Internet kioska pa sve do kućnih servera i multimedijalnih centara.



Glavna im je prednost u odnosu na ostatak tržišne ponude - manji energetski zahtjevi te manje dimenzije. Dva takva modela Gigabyte je nedavno izlistao na svojim internetskim stranicama što znači da je na pomolu i skora dostupnost za kupnju.

Oba modela –BRIX GB-EACE-3450 i BRIX GB-EAPD-4200 temelje se na Intelovim Apollo Lake procesorima i odlikuju se gotovo jednakim specifikacijama. Jedinu razliku među njima čine modeli procesora –GB-EACE-3450 opremljen je Intelovim Celeronom N3450, dok je model GB-EAPD-4200 dobio snažniji procesor –Pentium N4200.



Ostatak specifikacije je kako smo već naveli – isti. Oba modela se oslanjanju na integriranu grafiku – HD Graphics koja dolazi zajedno s procesorom. Računala imaju dva SO-DIMM memorijska utora u koja je moguće ugraditi do 8 GB DDR3L memorije.



Za pohranu podataka Gigabyte je osigurao jedan M.2 utor za SSD-ove formata M.2 2280. U slučaju potrebe za dodatnim podatkovnim prostorom poslužit će i microSD utor za memorijske kartice ili jedan od ukupno četiri USB 3.0 porta.



Nadalje, računala imaju podršku za Wi-Fi i Bluetooth tehnologije te podršku za TPM 2.0 modul koji se nudi kao dodatna opcija. Za potrebe spajanja na računalne mreže Gigabyte je osigurao dva gigabitna LAN porta. Računala podržavaju i spajanje do dva monitora putem dva HDMI porta.



Budući da su računala opremljena Apollo Lake procesorima čiji TDP iznosi 6 W proizvođač se odlučio za pasivno hlađenje, što je u konačnici osiguralo nečujni rad. Dimenzije oba računala su 165 x 105 x 27 milimetara, a težina 789 grama.



Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim internetskim stranicama proizvođača. Službene cijene za sada nisu poznate, no snažniji model s Pentiumom se na ruskom tržištu pojavio po cijeni od 330 USD.