Bug Future Show 2017 gradi bolji svijet uz promicanje STEM znanja

Iz redakcije Buga upravo je povodom tiskovne konferencije na kojoj je predstavljen Bug Future Show 2017 u redakciju Buga stiglo ovo službeno priopćenje za javnost koje vam prenosimo u cijelosti...

Zagreb, 19. siječnja 2017. – Kako kroz stjecanje STEM znanja i ljubavi prema tehnologiji osigurati izgradnju boljeg svijeta otkrit će nam predavači, panelisti i ostali sudionici programa ovogodišnjeg Bug Future Showa (#BFS2017). Cjelodnevni tehnološki show Buga, uz generalno pokroviteljstvo Hrvatskog Telekoma, okupit će sljedeći tjedan, odnosno 26. siječnja u zagrebačkom kinu Europa zaljubljenike u najinovativniji biznis današnjice. Svi geekovi i gadget-freakovi, oni koji se smatraju techijima i early-adopterima te tehnološka zajednica s utjecajnim pojedincima svih profila moći će se, četvrtu godinu zaredom, zabaviti i družiti na jedinstvenom događaju u regiji te ponovno poslušati vrhunske regionalne tehnološke stručnjake, učitelje, pa i super-junake koji nas uveseljavaju i - odgajaju.



Bug Future Show 2017 otvorit će keynote predavanje na kojem će važnost osuvremenjivanja obrazovnog sustava i implementaciju novih tehnologija u redovni kurikulum predstaviti dr. Boris Jokić s Instituta za društvena istraživanja, dok će pravce za uspjeh, ali i sve anomalije koje danas stoje na tom putu kada je riječ o domaćoj startupaškoj sceni, razotkriti jedan od najpriznatijih svjetskih telekomunikacijskih stručnjaka, Alan Đurić, suosnivač i CTO švicarske tvrtke Wire. Posjetitelji BFS-a moći će naučiti i kako, zahvaljujući utjecaju na društvenim mrežama, izgraditi poslovni uspjeh na predavanju Elle Dvornik, uvjerljivo najveće hrvatske "digitalne influencerice".



– Ovogodišnji BFS će biti jedna lijepa priča jer se bavimo budućnošću mladih. Razvoj svakog društva temelji se na obrazovanju, a nama je najbliža tematika obrazovanje za STEM područja i na to ćemo se fokusirati. Bavit ćemo se i umjetnom inteligencijom, gig-ekonomijom, novitetima iz područja računala i mobilnih komunikacija, uz neizostavni zabavni dio koji BFS čini drugačijim od svih ostalih – rekao je Miroslav Rosandić, glavni urednik Buga.



Ulaz na show je besplatan, ali uz pozivnicu, pa se svi oni koji već nisu dobili Bugovu pozivnicu, a žele doći, trebaju e-mailom javiti u Bug s dokazom da su čitatelji magazina ili isto to napraviti na Twitteru uz hashtag #BFS2017.



– Hrvatski Telekom je u svakom trenutku u središtu najnovijih tehnoloških trendova, bilo da se radi o našim stručnjacima koji su direktno uključeni u razvoj mreža i tehnologija budućnosti ili su na samom izvoru svjetskih trendova i najnovijih praksi. Tako ćemo ove godine na Bug Future Showu premijerno pokazati kako funkcionira virtualna stvarnost na najpopularnijoj igraćoj konzoli – PlayStationu 4. Našu prednost u znanju o najnovijim tehnologijama svakako želimo podijeliti s našom ICT zajednicom, a Bug Future Show je idealno mjesto gdje to već četvrtu godinu činimo jer je riječ o najvećem regionalnom događaju te vrste – istaknula je Nina Išek Međugorac, direktorica Odjela za korporativne komunikacije u Hrvatskom Telekomu, koji je tehnološki partner showa.



Cjelodnevno druženje bit će i ove godine začinjeno šaljivim tonovima, za što će se pobrinuti tradicionalni voditelj showa Ivan Šarić, a posjetitelji BFS-a moći će svjedočiti i jedinstvenoj raspravi u kojoj će se po prvi puta u povijesti sučeliti Superman, Batman i Spiderman kako bi raspravljali o tome tko će biti njihovi nasljednici, odnosno super-junaci budućnosti. Najmoćniji trio svih vremena pripremit će spektakularnu završnicu Bug Future Showa 2017.



– Iznimno me veseli što će posjetitelji BFS-a biti u prilici upoznati istinske heroje - odgajatelje, nastavnike, učitelje i profesore koji već sada mladima, prkoseći sustavu, približavaju znanost, programiranje, elektroniku i matematiku najsuvremenijim pedagoškim metodama, 'podvaljujući' im ljubav prema učenju kroz korištenje digitalnih tehnologija. Čudotvorce koji će svih zapanjiti predstavit će najveći među najvećim arhitektima boljeg svijeta, profesor matematike Toni Milun – izjavio je Dragan Petric, izvršni urednik Buga.



Svi ostali detalji programa dostupni su na http://bfs.bug.hr/.



Posjetitelji će moći osvojiti i vrijedne nagrade sponzora tijekom BFS-a, među kojima je i uređaj koji je osvojio glasoviti EISA Award, u kategoriji European Advanced Smartphone za sezonu 2016-2017, HTC 10, a niz atraktivnih nagrada, od gadgeta do vrijednih mobilnih uređaja i poklon paketa osigurali su još i Hrvatski Telekom, Sony koji će pokloniti čak četiri nagrade među kojima su fantastični telefoni Xperia XZ i Xperia X Compact, Zagrebačka banka i HBO.



Cjelodnevni show koncipiran je kao kombinacija scenskog i popratnog izložbenog programa koji će se istovremeno održavati u istom prostoru. Scenski program predviđen je u glavnoj dvorani te paralelno u Dvorani Müller, gdje će se, među ostalima, moći vidjeti predavanje o VR-u na PlayStationu 4 Pro. U predvorju kina Europa bit će izložba najnovijih uređaja, gadgeta i ostalih proizvoda sponzora koje će posjetitelji moći isprobati.



Bug Future Show 2017 organizira tvrtka Bug d.o.o., izdavač Buga, najtiražnijeg tech časopisa u regiji i Mreže, najutjecajnijeg časopisa za IT profesionalce, kao i najposjećenijeg tech portala u regiji Bug.hr te najvećeg regionalnog natjecanja startupa Idea Knockouta.



Glavni sponzor BFS-a je Hrvatski Telekom, a događaj su sponzorski podržali i HTC, Sony, Visoko učilište Algebra, Span, Polycom i Zagrebačka banka.