Bug u službi STEM znanja

Naslovnica novog Buga sasvim vam jasno i nedvosmisleno govori – bavimo se STEM revolucijom! Konkretnije, središnju temu posvetili smo stjecanju osnovnih STEM znanja djece u predškolskoj i školskoj dobi. Istražili smo kakve se sve mogućnosti pružaju najmlađima u nas. To su teme o kojima smo govorili i na nedavno održanom Bug Future Showu, ali posebno su aktualne u posljednje vrijeme zbog uspjeha koji je postigao Nenad Bakić sa svojom kampanjom skupljanja novčane potpore za opremanje hrvatskih škola Micro:bit uređajima, odnosno mikrokontrolerskim razvojnim pločicama, baziranima na 32-bitnom mikrokontroleru ARM Cortex-M0.

Pripremili smo vam osnovne informacije o Micro:bitu te kako ga početi programirati, i gdje naučiti više o raznim mogućnostima korištenja tih mikrokontrolerskih razvojnih pločica. I nije riječ samo o Micro:bitu, ima opisa i drugih uređaja...

U temi broja čeka vas i pregled brojnih škola koje nude posebni edukacijski program za najmlađe. Sve s ciljem da se djecu kroz igru i zabavu zainteresira za STEM znanja, kako bi krenuli tim putem.

U novom Bugu će vas dočekati i dva velika hardverska testa ovaj mjesec. Denis je obradio prijenosnike sa cijenom do 7.500 kn koji su opremljeni Full HD ekranom. Upravo je zaslon na prijenosnicima element koji radi najveću razliku među pojedinim modelima. Obično je teško pronaći jeftini prijenosnik koji ima odličan monitor pa je zato i zanimljivo pročitati na što je Denis sve nailazio i koliko je zadovoljan testiranim uređajima unutar unaprijed postavljene cjenovne granice.

Drugi veliki test odradio je Davor. Poznato vam je već da je privatno vrlo agilni korisnik, skoro pa kolekcionar, slušalica. Nije mu teško poprilično se novčano isprsiti kako bi kupio neki novi model, a to čini relativno često, tako da se nađe u situaciji da ima i po četiri ili pet pari slušalica u isto vrijeme. Ovaj put fokusirao se na testiranje isključivo bežičnih slušalica.

Kako se radi u prvom redu o slušalicama za slušanje glazbe, pretpostavljamo da su mnogi skeptični prema modelima koji se ne spajaju na izvor preko kabela, osobito ako spadaju u zahtjevnije korisnike. I što je Davor zaključio, ima li u bogatoj ponudi modela koji će razoružati i posljednjeg skeptika? E, to ćete morati doznati iz Davorova testa sve popularnijih bežičnih slušalica, a već uvodni dio koncipirao je u obliku pitanja i odgovora, tako da vrlo brzo možete pronaći informacije koje vas osobito zanimaju. Uz opise svih modela, dodane su po tri ocjene, tako da i to olakšava snalaženje i uspoređivanje.

Proteklih tjedana imao sam prilike uživo vidjeti kompletan pregled ponude Samsunga i Panasonica za ovu godinu. Jedni su se odlučili u proizvodnji televizora na daljnji razvoj LED tehnologije (s time da svoju top ponudu više ne zovu SUHD, već QLED), dok su drugi potpuno prešli na OLED. U prezentacijskim uvjetima, kada su slike nabrijane toliko da bi se mogli porezati na njih, sve to izgleda fantastično, no vidjet ćemo kada napokon ti model dođu do nas, koliko su doista dobri. Iako cijene još nisu formirane, očekujemo da će biti paprene, barem kada su top modeli u pitanju.

Na stranicama bogatim opisima hardverskih novotarija istaknuo bih blok posvećen matičnim pločama - čak osam komada baziranih na čipsetu Z270. Nećemo nabrajati baš sve recenzije koje imamo u ovom broju, to možete saznati pogledom na stranicu sa sadržajem novog Buga.

Ako se koristite OCR-om zanimat će vas koje nove mogućnosti ima ABBYY FineReader 14, a za sve koji planiraju migraciju s mehaničkog diska na SSD, Matija je pripremio detaljnje savjete kako to izvesti na pametan i praktičan način.

Imamo i nekoliko mobitelaških recenzija. Dvije se bave modelima proizvođača o kojima i nismo baš puno pisali do sada: prvi je - Noa Element H10, a drugi - ZTE Axon 7; dok je treći tekst pripremljen u obliku dvoboja između: Huawei Mate 9 protiv Apple iPhonea 7 Plus.

Kako je to već postalo uobičajeno, kompletna program Bug Future Showa 2017 je sniman, i na kraju je Mario Baksa sve to obradio, izmontirao, sredio zvuk, napravio i jedan kratki 45-minutni pregled cijelog događaja. Zahvaljujući tome, uz ovaj broj Buga dolazi DVD u potpunosti ispunjen videozapisima nastalim tijekom održavanja Bug Future Showa. Tako i svi oni koji nisu bili u mogućnosti doći izravno na BFS sada imaju priliku vidjeti kako je to izgledalo, a ako vam je tako spretnije, možete potražite ove videozapise i na našem YouTube kanalu (https://www.youtube.com/user/BugOnlineTV).

Bug završava stranicama vremeplova, u nešto proširenom obliku (tri stranice), u kojem se bavimo Bugovim 11 do 15 (10./1993. do 02./1994.).