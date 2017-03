U Čakovcu djeca romske nacionalnosti učila o STEM vještinama

Microsoft Hrvatska, Udruga Mladi informatičari Strahoninca (MIS) i Udruga Sfera u Čakovcu organizirali su u Tehnološkom-inovacijskom centru Međimurje dvodnevnu radionicu za djecu romske nacionalnosti s ciljem edukacije o digitalnim tehnologijama te kasnijoj lakšoj integraciji u društvo. Tijekom radionice, romskoj djeci starosti 11 i 12 godina su predočene osnove rada s računalom i Internetom kroz razne Microsoft alate.



“Digitalne vještine će danas, a još više u budućnosti, biti neizostavan dio životnih vještina bez kojih će biti nemoguće uspješno funkcionirati u društvu. Da bi se digitalne vještine usvojile, na njihovom razvoju treba raditi od malih nogu. Informatičke i općenito STEM edukacije izuzetno su važne za budućnost i napredak svakog učenika, a osobito za djecu romske nacionalnosti“, rekao je Dejan Drabić, predsjednik Udruge Mladi informatičari Strahoninca čija je glavna zadaća obrazovanje i odgoj djece i mladeži, s naglaskom na razvoj analitičko logičkog razmišljanja i STEM vještina.



Cilj održane radionice je pokretanje akcije informacijskog opismenjivanja djece romske nacionalnosti u informatičkom obrazovanju. Kroz radionicu, koja je održana u informatičkoj učionici Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje, djeca su se imala priliku upoznati s izazovima napredne tehnologije te s najnovijim operacijskim sustavom Windows 10 i njegovim osnovnim alatima za unos teksta i radom s grafikom. Djeca koja su već imala osnovno predznanje upoznala su se i s bespućima internetskog sadržaja pretražujući ga u pregledniku Microsoft Edge kao i s metodama pretraživanja putem tražilice Bing. Djecu su posebno zanimale interaktivne edukativne igre na web stranici Code.org tijekom kojih su napravili prve korake u učenju rješavanja logičkih zadataka i programiranju. Rješavali su interaktivne multimedijalne računalne igre kodiranja s najnovijim kadrovima iz “Diznijevih“ crtića te tako kroz zabavu savladali prve korake programiranja.



Svijet računala otvara djeci mnogo više mogućnosti u odabiru zanimanja te bolje budućnosti. Učenje osnovnih koraka programiranja računala uz zabavne, intuitivne i pomno osmišljene igre djecu će uvesti u svijet računalnih algoritama koji su temelj razvoja kompetencija, vještina i sposobnosti koje su prijeko potrebne i tražene gospodarstvu. STEM obrazovanje potrebno je približiti djeci kako bi bila spremna prihvatiti izazove modernog društva budućnosti.



“Romi danas spadaju u marginalne skupine društva i žive na rubu egzistencije što utječe na sve komponente njihova života pa tako i na obrazovanje. Unazad nekoliko godina, postotak Roma koji se školuju raste, no još je uvijek visok postotak onih koji rano odustaju od školovanja. Bez adekvatnog obrazovanja, Romi ostaju uskraćeni u znanju, a kasnije i u zapošljavanju i osiguravanju boljih uvjeta života. Iako se kroz različite Akcijske planove za uključivanje Roma osiguravaju besplatni udžbenici i školski pribor, stipendije, stanovanje u učeničkim domovima, ono što nedostaje je motivacija i kod učenika i kod njihovih roditelja. Svi oblici obrazovanja, posebno izvaninstitucionalni oblici, doprinose povećanju kapaciteta romskih učenika za uspješno praćenje redovne nastave, a konačno i za postizanje boljeg školskog uspjeha i završetak školovanja. Osim toga učenje o društveno prihvatljivom ponašanju, razvoj odgovornosti za rad i stjecanje radnih navika, doprinose smanjenju razine diskriminacije i uspješnom uključivanju u društvo“, rekla je prof. Maja Odrčić Mikulić, predsjednica Udruge Sfera, nevladine i neprofitne organizacije osnovane s ciljem poboljšanja kvalitete života djece predškolske i školske dobi te promocije inkluzije djece romske nacionalnosti u Međimurskoj županiji.



“Microsoft Hrvatska kontinuirano sudjeluje u promicanju korištenja modernih tehnologija u hrvatskom obrazovnom sustavu kako bi se mladi naučili služiti novim tehnologijama u ranoj dobi i pomoću nje stjecali znanja i vještine koje će im biti potrebne u budućnosti. Također, tehnologiju nastojimo popularizirati i implementirati u manje razvijenim područjima te prema manjinskim skupinama jer smatramo da svatko ima pravo na pristup i edukaciju o tehnologiji. Djeca izuzetno brzo usvajaju moderne tehnologije, a ovakvi događaji kod mnogih potiču interes za daljnjim školovanjem i za karijerom u IT sektoru čime se povećavaju šanse za uspješno snalaženje na tržištu rada na kojem su upravo zanimanja iz IT sektora jedna od najtraženijih“, rekla je Lejla Zukić-Krivdić, direktorica Microsoft Hrvatska i Bosna i Hercegovina.