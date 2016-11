Canon u Adamovcu predstavio svoju najmoćniju EOS filmsku kameru

Hladno i maglovito jesensko jutro stvorilo je mističan ugođaj na predstavljanju nove Canonove filmske kamere EOS C700 u okolici Zagreba. Događaj se odvijao u Adamovcu, videografima dobro poznatom radi pogona Alfa Filma. Glavna studijska hala bila je dovoljna da ugosti pozamašan broj uzvanika, profesionalaca iz industrije od Austrije do Makedonije. Canon je već desetljećima poznat po videokamerama, ali otkada je Canonov DSLR 5D Mark II postao glavna kamera za jednu epizodu serije Dr. House, stvari su se počeli mijenjati.

Spomenuti aparat i njegovi nasljednici su učvrstili svoj položaj u Hollywoodu, budući da su bili ekstenzivno korišteni pri snimanju filmskog serijala Ironman. Tamo su ih uredno pričvršćivali za automobile, koji su potom bili zabijani u zid pri velikoj brzini, a na kraju su iz razbijenih uređaja vadili kartice i koristili snimljeni videomaterijal. Videokamere su po karakteristikama brzo sustigli svoju DSLR braću, a kruna svog tog rada je 4K kamera Canon C700, koja je postala izbor profesionalaca čak i prije nego što je došla na tržište.



Kameru smo na predstavljanju mogli isprobati, a kako ne bi snimali prazan studio, uzvanike je dočekao Lamborghini Huracan i to prigodne, Canon-crvene boje. Uz zvijer od 600 "konja" stajali su ATV-ovi s četiri kotača i fotomodeli.

Očekivano, kamera je impresionirala. Njen modularni dizajn omogućuje prihvat svih zamislivih dodataka i vrlo lako se integrira u postojeću profesionalnu opremu. Uz filmske objektive, prihvaća sve EF objektive koji su odabir mnogih fotografa, ali i filmaša. Kamera zapravo ima 4,5K senzor i iznenađujuće ju je lako koristiti. Treba naglasiti da snima u više profila boja, odnosno boje su filmske, i to pri 60 FPS u 4K rezoluciji i do 240 FPS u 2K i nižim rezolucijama. Kamera ima Super 35-milimetarski CMOS senzor koji omogućuje visoke ISO vrijednosti bez negativnih učinaka na kvalitetu slike i Canonov inteligentni Dual Pixel CMOS sistem za automatsko izoštravanje.

Snimke koje su posjetitelji na licu mjesta snimili potom su bile obrađene od strane filmskih profesionalaca te se smjesta moglo vidjeti kako snimljeni kadrovi mogu izgledati nakon postprodukcije. Kako spomenuta kamera ipak nije pogodna za svačije potrebe, zbog cijene od oko 250.000 kuna (samo "tijelo", bez objektiva), Canon je iskoristio prigodu te omogućio uzvanicima da isprobaju i druge modele kamera.