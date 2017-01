Canon najavio tri nove serije uredskih višenamjenskih pisača

imageRUNNER ADVANCE C255/C355

Canon je danas najavio skori izlazak tri nove serije uredskih višenamjenskih pisača. Unutar serije moći će se nabaviti višenamjenski pisači naziva –imageRUNNER ADVANCE C225/C355, imageRUNNER ADVANCE C3500 i imageRUNNER ADVANCE 4500.



Sva tri modela odlikuju se istovjetnim korisničkim sučeljem, intuitivnim kontrolama te jednostavnim načinom povezivanja. Standardno sva tri modela se s uredskim računalima povezuju putem USB-a, LAN-a (10/100/1000) i bežičnim mrežama (IEEE 802.11 b/g/n), a kao dodatnu opciju Canon nudi i mogućnost povezivanja putem NFC-a, Bluetootha (LE) i serijskog sučelja.



Za urede s velikim brojem zaposlenika Canon je kao dodatnu opciju pripremio i sučelje za kontrolu kopiranja. Sva tri modela imaju 10,1“ zaslon osjetljiv na dodir koji služi za kontrolu pisača tijekom kopiranja, skeniranja i ispisivanja dokumenata.



Lijevo: imageRUNNER ADVANCE C3500, desno: imageRUNNER ADVANCE 4500Model oznake imageRUNNER ADVANCE C255 ispisuje brzinom do 25 stranica u minuti, dok imageRUNNER ADVANCE C355 model to čini brzinom do 35 stranica u minuti. Oba pisača su A4 formata i odlikuju se ispisom u boji.



Kod većih, A3 modela imageRUNNER ADVANCE C3500 i imageRUNNER ADVANCE 4500 brzina ispisa ovisno o kasetama iznosi od minimalnih 20 stranica u minuti (C3500) i 25 stranica u minuti (C4500) do maksimalnih (ovisno o kasetama) 30 stranica (C3500), odnosno do maksimalne 51 stranice u minuti (4500). Model oznake C3500 odlikuje se ispisom u boji, dok model oznake 4500 ima mogućnost isključivo crno-bijelog ispisa.



Nova serija Canonovih pisača u trgovine stiže tijekom veljače po za sada nepoznatim cijenama. Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača.