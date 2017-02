Canon predstavio dva nova EOS-a: 77D i 800D

EOS 800D

Canon nam je dojavio da su predstavili dva potpuno nova DSLR fotoaparata iz svoje popularne linije EOS – EOS 77D i EOS 800D. Spajajući vodeće slikovne tehnologije kao što su 24,2-megapikselni APS-C CMOS senzor i procesor DIGIC 7, EOS 77D nudi visoke performanse i potpunu kontrolu nad fotografiranjem, dok je s druge strane EOS 800D idealan za početak vašeg DSLR putovanja, opisuju iz Canona svoje nove uzdanice.

Uz fotoaparate Canon je predstavio i EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM – najmanji objektiv za DSLR komplet te žarišne duljine, i daljinski upravljač BR-E1 koji je savršen za daljinsko snimanje bez vizualnog kontakta na udaljenosti do 5 metara.

EOS 77D

Oba spomenuta aparata opremljena su istom senzorskom tehnologijom kakva se nalazi u legendarnom modelu EOS 80D i Canonovim najnovijim procesorom DIGIC 7. S najbržim automatskim fokusiranjem na svijetu pomoću načina snimanja Live View od samo 0,03 sekunde, ovi fotoaparati nude preciznost i brzinu, uz mogućnost snimanja šest slika u sekundi.

Novi fotoaparati omogućuju snimanje do osjetljivosti ISO 25600 uz mogućnost povećanja na 51200, uz 45 križnih točaka automatskog fokusiranja. Oba fotoaparata obuhvaćaju i 7560-pikselno RGB+IR mjerenje.

EOS 800D

Video zapisi snimaju se u Full HD rezoluciji pri 60p i uz tehnologiju HDR Movie Shooting. Za snimanje videozapisa u pokretu tu je peteroosni digitalni stabilizator slike koji će "ispeglati" sitne trzaje fotoaparata prilikom snimanja videozapisa iz ruke.

NFC i Wi-Fi omogućuju jednostavno dijeljenje slika i videozapisa s kompatibilnim pametnim uređajima, dok Bluetooth omogućava pregledavanje fotografija nakon uključivanja aparata, bez vađenja aparata iz torbe, te daljinsko rukovanje fotoaparatom putem pametnog uređaja ili novog daljinskog upravljača BR-E1.

BR-E1

Novi objektiv EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM savršen je za početnike i predstavlja dopunu za svaki svenamjenski DLSR, a omogućuje snimanje raznih slika, od pejzaža do portreta. To je najmanji neuvlačivi objektiv za DSLR komplet u svojoj klasi, opremljen 4-razinskim stabilizatorom slike koji omogućuje oštre snimke pri slabom osvjetljenju ili punom zumu i kružnom blendom sa 7 listića za bolje zamućenje pozadine na portretima. Za videoscene tu je servo automatsko fokusiranje s gotovo nečujnim STM-om koji je savršen za fokusiranje bez buke.