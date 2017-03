Casio predstavio fotoaparat za žene - EX-FR100L

Casio koji je kod nas kudikamo poznatiji po svojim ručnim satovima nego po drugim uređajima, uskoro u prodaju stavlja fotoaparat EX-FR100L kojeg je načinio posebno za žene. Fotoaparat će službeno biti predstavljen na IT Show 2017 sajmu koji se ove godine održava u Singapuru od 16. do 19. ožujka.

Posebnost ovog fotoaparata je u tome što je u neku ruku modularan zbog čega se može koristi u čak tri različite konfiguracije. Prva je klasična –kamera gdje svojim izgledom ne odudara previše od ostalih modernih fotoaparata.

Druga je tzv. Self-portrait konfiguracija koja omogućava lako snimanje selfija, jer se zaslon preklapanjem prema van može koristi kao „ogledalo“ kako bi se kamera postavila u najbolji mogući položaj prije snimanja selfija. Ženama koje nisu previše zainteresirane na snimanje selfija namijenjena je Remote konfiguracija gdje zaslon nakon odvajanja od ostatka kućišta služi kao daljinski upravljač, odnosno za snimanje fotografija i veće daljine.

Prema navodima proizvođača EX-FR100L kamera može snimati fotografije kvalitete do 12 MP te snimati video zapise do FHD kvalitete pri 30 fps. Kamera ima vlastitu internu memoriju, ali nedostatnu za snimanje veće količine fotografija – tek 49,9 MB. Srećom tu je podrška za memorijske kartice (microSD).

Kamera i njezin kontroler zadovoljavaju IPX8, IPX6 i IP6X standarde što znači da su u razumnoj mjeri otporni na vodu i prašinu. Pojedinačno preživjet će padove s visine do 1,7 metara, a kao cjelina (kamera mode) pad s visine do 1,3 metara. Neovisno o konfiguraciji EX-FR100L izdržat će i niže temperature do -5 stupnjeva celzijusa.

Kamera i kontroler imaju vlastite baterije – baterija kamere u mogućnosti je izdržati snimanje do 235 fotografija ili do 1 sata snimanja video materija u FHD kvaliteti. Kamera podržava i automatsko slanje snimljenih fotografija na mobitel preko Bluetootha, jedini preduvjet je na mobitelu imati instaliranu EXILIM aplikaciju.

Ukupne dimenzije fotoaparata i kontrolera su 60,9 x 154,8 x 38,7 milimetara, a težina 214 grama. Cijena po dolasku na tržište bit će oko 700 USD.