Certifikati sigurnosti u cyber prostoru bit će osnovni posao Agencije za cyber sigurnost

Nedavnom najavom formiranja Agencije EU za cyber sigurnost iz dijela domaćih službenih izvora moglo se čuti kako bi dobro bilo da njeno sjedište bude u Hrvatskoj. Službenih prijedloga za to za sada još nema premda se Europskoj komisiji jako žuri u formiranju takve agencije.

Iz dokumenata Europske komisije nastojali smo doznati što će raditi i kakve će poslove obavljati za agencija.

S rastom sve više umreženih uređaja i očekivani Internet stvari (Internet of Thing IoT) nužna je, uz postojeću Agenciju Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA), brzo formiranje učinkovite Agencije EU-a za cyber sigurnost, navodi se u dokumentima EK.

Ta će agencija imati stalni mandat za pomoć državama članicama da učinkovito spriječe i odgovore na cyber napade. Poboljšat će pripravnost EU-a na odgovor godišnjom organizacijom sveeuropskih vježbi povezanih s cyber incidentima i poboljšanjem dijeljenja znanja i obavještajnih podataka uspostavom centara za razmjenu i analizu podataka. Pomoći će u provedbi Direktive o sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava kojom se propisuje obveza za državna tijela da podnesu izvješće u slučaju ozbiljnih incidenata.

Agencija za cyber sigurnost pomogla bi i u uspostavi i provođenju okvira certificiranja na razini EU-a, koji predlaže Europska komisija kako bi osigurala cyber sigurnost proizvoda i usluga.

Kao što potrošači imaju povjerenja u to što jedu na temelju oznaka EU-a o hrani, tako bi se novim europskim certifikatima u području cyber sigurnosti osiguralo povjerenje u milijarde uređaja koji su pokretači glavnih infrastruktura današnjice (IoT), primjerice mreža energije i prijevoza, ali i novih potrošačkih proizvoda, primjerice umreženih automobila. Certifikati u području cyber sigurnosti bili bi priznati u svim državama članicama i time bi se smanjili administrativni tereti i troškovi za poduzeća.

Europljani imaju veliko povjerenje u digitalne tehnologije. Te tehnologije građanima pružaju nove mogućnosti povezivanja, olakšavaju širenje informacija i okosnica su europskog gospodarstva.

One međutim sa sobom nose i nove opasnosti jer državni i nedržavni akteri sve više nastoje ukrasti podatke, počiniti prijevare ili čak destabilizirati vlade. Prošle je godine zabilježeno više od 4.000 napada ucjenjivačkim programima dnevno, a 80% europskih poduzeća bilo je izloženo barem jednom cyber napadu. Nedavni podaci pokazuju da se digitalne prijetnje brzo razvijaju te da javnost cyber kriminal vidi kao veliku prijetnju: Iako su napadi ucjenjivačkim programima od 2015. porasli za 300%, gospodarske posljedice cyber kriminala povećale su se pet puta od 2013. do 2017. te bi se do 2019. mogle još učetverostručiti, a 87% Europljana cyber kriminal smatra ozbiljnim izazovom unutarnjoj sigurnosti EU-a.

Jačanje kapaciteta EU-a u području cyber sigurnosti

U strateškom je interesu EU-a da osigura razvoj tehnoloških alata za cyber sigurnost tako da omogući razvoj digitalnog gospodarstva, a da pritom očuva sigurnost, društvo i demokraciju. To podrazumijeva zaštitu važnih hardvera i softvera. U cilju poboljšanja kapaciteta EU-a u području cyber sigurnosti, Komisija i visoka predstavnica predlažu sljedeće:

· Europski centar za istraživanja i stručnost u području cyber sigurnosti (pilot-projekt predviđen je tijekom 2018.): U suradnji s državama članicama razvijat će i osmišljavati alate i tehnologiju potrebne za praćenje prijetnji koje se neprestano mijenjaju te jamstva da je europska obrana tehnološki jednako napredna kao i oružja kojima se koriste počinitelji cyber kriminala. Njegovim radom nadopunit će se izgradnja kapaciteta u tom području na razini EU-a i na nacionalnoj razini.

· Plan za brzi odgovor Europe i država članica: provodi se operativno i jedinstveno u slučaju cyber napada velikih razmjera. Predloženi postupak utvrđen je Preporukom za operativno jedinstvo zemalja EU u slučaju cyber napada. Preporukom se pozivaju države članice i institucije EU-a da uspostave okvir EU-a za odgovor na cyber krize kako bi se Plan sproveo u djelo. Redovito će se testirati u vježbama upravljanja cyber krizama i drugim krizama.

· Veća solidarnost: U budućnosti bi se u obzir mogla uzeti mogućnost osnivanja Fonda za hitne cyber sigurnosne intervencije za države članice koje su odgovorno provele sve cyber sigurnosne mjere u okviru zakonodavstva EU-a. Tim bi se fondom osigurala hitna potpora državama članicama, jednako kao što se EU-ov Mehanizam za civilnu zaštitu upotrebljava za pomoć u slučajevima šumskih požara i prirodnih katastrofa.

· Jačanje cyber obrambenih kapaciteta: Države se članice pozivaju da cyber obranu uključe u okvir stalne strukturirane suradnje (PESCO) i Europskog fonda za obranu radi potpore projektima u području cyber sigurnosti. Europski centar za istraživanja i stručnost u području cyber sigurnosti mogao bi se i dalje razvijati u tom području. Kako bi riješila nedostatak vještina u području cyber obrane, EU će osnovati platformu za osposobljavanje i obrazovanje u području cyber obrane.

EU i NATO zajednički će poticati suradnju u istraživanju i inovacijama u području cyber obrane. Poboljšat će se suradnja s NATO-om, među ostalim, sudjelovanje u usporednim i koordiniranim vježbama.

· Poboljšana međunarodna suradnja: EU će poboljšati svoj odgovor na cyber napade uspostavom okvira za zajednički diplomatski odgovor EU-a na zlonamjerne cyber aktivnosti i potporom strateškom okviru za sprečavanje sukoba i stabilnost u cyber prostoru. To će spojiti s naporima za stvaranje novih cyber kapaciteta u cilju potpore trećim zemljama u borbi protiv cyber prijetnji.

Uspostava učinkovitog kaznenopravnog odgovora

Učinkovitija provedba zakona usmjerenog na otkrivanje, sljedivost i kazneni progon počinitelja cyber kriminala od presudne su važnosti za izgradnju učinkovitog odvraćanja od takvih kaznenih djela.

Europska komisija stoga predlaže povećanje odvraćanja s pomoću novih mjera za borbu protiv prijevare i krivotvorenja povezanih s bezgotovinskim sredstvima plaćanja.

Predloženom Direktivom jačat će sposobnosti tijela za provedbu zakona u borbi protiv tog oblika kaznenih djela proširenjem opsega kaznenih djela povezanih s informacijskim sustavima za sve platne transakcije, uključujući transakcije preko virtualnih valuta.

U zakonodavstvo će biti uvedena zajednička pravila o razini kazni i pojasniti opseg nadležnosti država članica u slučaju takvih kaznenih djela.

Kako bi se poboljšala učinkovita istraga i kazneni progon počinitelja cyber kriminala, Europska komisija će početkom 2018. predstaviti prijedloge za olakšavanje prekograničnog pristupa elektroničkim dokazima. Osim toga, Europska komisija će do listopada predstaviti svoja razmatranja o ulozi šifriranja u kaznenim istragama.