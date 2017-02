Čestice koje idu prema svjetlu

Kada sam iz jednog članka saznao kako su znanstvenici napravili čestice koje se kreću prema svjetlu, odmah sam pomislio na moju kućnu palmu, nesretno „drvo života“. Kažem „nesretno“ ne zato što svoju palmu ne volim – volim je jako jer mi je draga uspomena – nego zato što nas dvoje nikako da dođemo na zelenu granu. (Grane nemam ja, a ni ona, jer palma nije drvo nego trava – unatoč pjesmi „Dok palme njišu grane…“) Riječ je o tome, da dođemo do merituma, što moja palma stoji u tegli pokraj prozora, pa raste prema njemu, tj. prema svjetlu. Zbog toga raste ukoso, a kad sam je se dosjetio okretati, počela je rasti ukrivo. Prokleti fototropizam!



Fototropizam je – uči se u školi - pojava kada biljka raste prema izvoru svjetlosti, prema suncu (stoga se ta pojava nekoć zvala heliotropizam). Nešto slično vidimo i kod jednostaničnih organizama, no tada se pojava zove fototaksija. U tom slučaju biljke ne rastu nego se kreću prema svjetlosti. Što je bliže izvoru svjetlosti, biljka će ga moći bolje iskoristiti za fotosintezu (asimilaciju), pretvarajući ugljikov dioksid u šećere i druge energijom bogate spojeve. Sve što živi na ovom svijetu čini sve da se što bolje nahrani. To je bar jasno – i logično.



Za neživo postoje pak drugi zakoni kretanja. Nežive čestice kreću se nasumično, kaotično. To je pojava koju je još 1827. godine zapazio škotski botaničar Robert Brown na peludnim zrncima u vodi, no tek ju je 1905. do kraja objasnio Albert Einstein pruživši time jasan dokaz o postojanju i gibanju molekula. No sada je zgoda da su i nežive čestice dobile svojstvo onih živih. Za to je zaslužna nanonehnologija.



Riječ je o rezultatima što su ih krajem prošle godine objavili kineski znanstvenici iz Hong Konga u časopisu Nature Nanotechnology. Naslov članka je intrigantan: „Programmable artificial phototactic microswimer“ (Programabilni umjetni fototaktički mikroplivač). Tko je i što je taj mikroplivač, microswimer? Riječ je o stotinku milimetara (10 μm) dugoj čestici koja se kreće prema svjetlu. Ponaša se baš poput jednostanične biljke - alge!



Autori članka kažu kako njihove čestice imaju kompleksnu morfologiju te pokazuju Janusov efekt– jer imaju dva lica poput rimskog bog Janusa. Riječ je o nanožici (nanowire) od silicija, koja je na jednom kraju prekrivena katalitičkim nanočasticama platine, a na drugom nanonožicama titanijeva dioksida, TiO 2 . Prvi, platinski kraj služi kao fotokatoda. To znači da će taj kraj, kada se obasja svjetlošću, davati elektrone. Drugi kraj čestice, onaj na koje su vezane nanožice titanijeva dioksida, je fotoanoda. Ona će pak primati elektrone. Od čega? U pokusu što su ga proveli kineski znanstvenici kao hrana ili gorivo (poslužite se metaforom koja vam je draža) poslužio je vodikov peroksid, H 2 O 2 . Od njega na fotokatodi nastaju hidroksidni ioni, OH-, a na fotoanodi vodikovi ioni, H+. Istodobno, razumije se, čestica se polarizira, fotokatoda se nabija negativno, a fotoanoda pozitivno. Djelovanjem električnog polja koje se uspostavlja uzduž tijela mikroplivača, stvara se struja iona od fotokatode prema fotoanodi ili od fotoanode prema fotokatodi, već prema uvjetima eksperimenta. Ta struja, baš poput mlaza plina iz raketnog motora, pokreće česticu.



Do tog pokretanja može naravno doći samo ako se „mikroplivač“ obasja svjetlošću. No zašto se kreće baš prema svjetlosti?



Na to je pitanje lako odgovoriti. Jače osvjetljena strana čestice proizvodi više iona, što znači da će s te strane oni jače strujati, pa će se s česticom dogoditi isto što i sa čamcem ako jače veslamo s jedne strane. Praćenje putanje čestice pokazalo je da će se ona, bez obzira u kojem se položaju u početku nalazila, na kraju uputiti prema izvoru svjetlosti.



Lijepa igračka, reći će čitatelj, a što dalje?



Teško je reći za što bi se fototaktične čestice mogle upotrijebiti – jer otvaraju se mnoge mogućnosti. Prije svega bi se mogle iskoristiti za prijenos ljekovitih tvari do bolesnog tkiva, koje bi se, razumije se, označilo osvjetljivanjem. Mogle bi se koristiti i u kirurgiji. Ipak, svemu tome smeta njihovo „raketno gorivo“ - vodikov peroksid. Njega u tkivima nema (osim u vrlo neznatnim količinama uslijed reakcija slobodnih radikala), a injektirati ga sa česticama bilo bi pogubno, jer je riječ o otrovnoj tvari. No srećom postoje i druga, manje opasna „raketna goriva“. Jedno od njih je smjesa hidrokinona i benzokinona. Hidrokinon se oksidira u benzokinon dajući vodikove ione, dok se benzokinon reducira, reagirajući s vodom, u hidrokinon stvarajući hidroksidne ione. Nastaju dakle isti ioni kao iz vodikova peroksida, no pritom se ne troši ni benzokinon ni hidrokinon, nego se samo pretvaraju jedan u drugi. Troši se zapravo voda – a ta dva spoja služe kao katalizatori.



Dr. Nenad Raos, po struci kemičar, znanstveni je savjetnik u trajnome zvanju na zagrebačkom Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada. Intenzivno se bavi popularizacijom znanosti: autor je 13 znanstveno-popularnih knjiga, 7 izložbi u zagrebačkom Tehničkom muzeju te mnogo stotina članaka po časopisima. Dobitnik je Nagrade za znanstveni rad u području prirodnih znanosti HAZU-a (1996.) i Državne godišnje nagrade za promidžbu i popularizaciju znanosti (2003.).