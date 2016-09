Check Point Security Day

Kako se sve više ljudi koristi Internetom tako i sigurnost na mreži nad mrežama postaje svakim danom sve aktualnija tema. Svjesni te činjenice, ljudi na Tehničkom Veleučilištu u Zagrebu (TVZ) pokrenuli su poseban studij, nazvan Politehnika 2025. „U popisu kolegija našeg novog studija nalazi se i predmet Informacijska sigurnost i digitalna forenzika. Taj program pokrenuli smo potaknuti iznimnim rastom potražnje za specijalistima informacijske sigurnosti kako na svjetskim tako i na našem tržištu“, izjavio je profesor Mladen Mauher, prodekan za projekte na TVZ-u. Kako bi informatičku sigurnost dodatno približili svojim studentima, na Tehničkom Veleučilištu u Zagrebu organizirali su niz događaja na temu Interneta i sigurnosti, a prvi gosti u nizu tih predavanja bili su ljudi iz tvrtke CheckPoint i njihovi hrvatski partneri.



Riječ je o kompaniji koja se dva desetljeća nalazi u vrhu popisa svjetskih proizvođača sigurnosnih tehnologija, a u našoj regiji – regiji Adriatic (sve države bivše Jugoslavije i Albaniji) korisnici su im velike tvrtke, najviše iz financijskog i telekomunikacijskog sektora i srednje velika poduzeća. „Cilj nam je povećati svijest o sigurnosti na Internetu kod korisnika – posebno danas kada dolaskom tehnologija Interneta stvari i sveopće digitalne transformacije poslovanja sigurnosne prijetnje postaju sveprisutnu“, izjavio je Edin Rizvanbegović, direktor tvrtke CheckPoint zadužen za prodaju tehnologija u regiji Adriatic.



Glavne „ulazne točke“ putem kojih sigurnosne prijetnje dolaze do današnjih korisnika informatičkih tehnologija su društvene mreže, cloud platforme i (posebno messaging) aplikacije na prijenosnim (mobitel i tablet) uređajima. „Hakerski napadi sve su brojniji, sofisticiraniji i sve ih je lakše izvesti. Posebno je opasan porast broja do sada nepoznatih internetskih opasnosti i napasti,“ kazao je Goran Peteh, glavni inženjer za sigurnost, u tvrtki CheckPoint zadužen za zemlje regije Adriatic. Jedna od tih relativno novijih napasti, u posljednje vrijeme prilično raširena i na hrvatskim kibernetičkim prostorima, su tzv. cryptolocker programi – softveri koji hakerima služe za iznudu novca od žrtava koje su napali.



Većina današnjih informacijsko-sigurnosnih tehnologija je „jedan korak iza“ današnjih napadača – više su usmjereni na detekciju, a manje na prevenciju upada u mreže tvrtki i pojedinaca. Zato su manje efikasne. Tradicionalne metode sigurnosne zaštite (antivirus, firewall, itd.) više nisu dovoljne. „Stoga je CheckPoint - uz to što nudi zaštitu u svim do sada poznatim segmentima informatičke sigurnosti - posebno usmjeren na prevenciju nepoznatih napada. Naša rješenja blokiraju napade prije same infekcije korisnikova sustava bilo da je riječ o ugrozi koja dolazi putem neke cloud platforme, društvene mreže ili aplikacije instalirane na korisnikovu mobitelu,“ tvrdi Goran Peteh. Glavni proizvod tvrtke sastoji se od obitelji rješenja nazvane CheckPoint SandBlast, a posebna usluga koju tvrtka nudi je tzv. Security Checkup.



U drugom dijelu seminara o informacijskoj sigurnosti na Tehničkom Veleučilištu u Zagrebu, lokalni partneri tvrtke CheckPoint predstavili su studije slučaja – rješenja kojima su tvrtke odgovorile na sigurnosne izazove s kojima su se suočile u svom poslovanju. Primjerice, ljudi iz tvrtke VMware predstavili su NSX – novu platformu za zaštitu podatkovnih centara, S&T je predstavio svoje umijeće rada s firewallom, predstavljena je implementacija rješenja Check Point SandBlast u IT okolini brodogradilišta Uljanik (to je implementirala tvrtka CS ) te Check Point rješenje za zaštitu od DDoS napada u okruženju pružatelja telekomunikacijskih usluga, o čemu su govorili ljudi iz tvrtke KingICT.