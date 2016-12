Chrome 55 za Android omogućava offline pregled stranica i videa

Google je pustio u opticaj novu inačicu Chrome preglednika za Android–Chrome 55. Nova inačica pored ispravki grešaka donosi i pokoju dobrodošlu novost – poput spremanja internetskih stranica te audio i video datoteka za kasniji, offline pregled.



Do pospremljenih stranica i drugih datoteka dolazi se kroz novu funkciju - Downloads. Google je za lakše snalaženje pripremio i posebne „odjeljke“ (All downloads, Pages, Video, Audio, Images, Documents, Other) koji će olakšati snalaženje u preuzetom sadržaju.

O preuzimanu nove inačice bi trebali razmisliti i vlasnici starijih uređaja koji imaju manje RAM-a, jer novi Chrome 55 prilikom rada zauzima i do 35% manje memorije. Također poboljšano je sučelje pretraživača koji sada naglašava krivo upisane riječi.



No, prema recenzijama na Google Playu mišljenja korisnika o novom Chromeu su podijeljena, jedni navode kako je ovo najbolje izdanje Chromea ikada, dok drugi navode probleme poput sporijeg učitavanja i skrolanja stranica.