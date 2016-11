Cisco: Do 2020. godine dominacija cloud prometa

Stigli su detalji o izvješću Global Cloud Indeks koje redovito objavljuje tvrtka Cisco. U njemu je navedeno i predviđanje tvrtke Cisco u vezi razvoju cloud računalstva u razdoblju od 2015. do 2020. godine.



Ključna stavka u izvješću je podatak kako će do 2020. godine cloud promet činiti 92% mrežnog prometa ostvarenog putem podatkovnih centara. Za usporedbu, tijekom prošle godine putem podatkovnih centara je preneseno oko 3,9 zetabajta, što je bio udio od 75% u ukupnom prometu.



Do spomenute 2020. godine putem podatkovnih centara bi trebalo biti preneseno oko 14,1 zetabajta podataka vezanih za cloud.



Procjenjuje se kako će javni cloud tijekom idućih pola godine rasti puno brže od privatnog clouda (rast od 35 posto u odnosu na rast od 15 posto). Podatkovni centri bi do 2020. godine trebali doseći kapacitet od 1,8 zetabajta.