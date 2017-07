Colorfulovi SSD-ovi samo do 240 GB

SL 500 240 G

Colorful je osvježio svoju ponudu SSD-ova s tri nova modela–CN 500 240 G, CN 600 240 G i SL 500 240 G. Kao što se već i naziva može zaključiti sva tri modela imaju isti kapacitet –240 GB.



No, također se sva tri i međusobno razlikuju – dva dolaze u M.2 (2280) formatu, jedan u 2,5-inčnom, a proizvođač je svakog od njih opremio i s drugom NAND memorijom i kontrolerom. Uvjerljivo najlošije performanse ima model CN 500 240 G koji podatke zapisuje s brzinom do 250 MB/s dok ih čita s najvećom brzinom do 530 MB/s.



CN 500 240 GCN 500 240 G ima dimenzije od 22 x 80 x 2,3 milimetara i težinu od 6 grama, a opremljen je s MLC NAND memorijom i kontrolerom SM2246EN kojeg potpisuje Silicon Motion. Zlatnu sredinu (po pitanju performansi) čini 2,5-inčni SL 500 240 G– koji je u stanju nove podatke zapisati brzinom do 450 MB/s, a prethodno zapisane pročitati brzinom do 530 MB/s.



SL 500 240 G podatke zapisuje na TLC NAND memoriju, a o svemu ostalome se brine kontroler SM2256 koji također nosi Silicon Motionov potpis. Očekivano, ovo je najveći i najteži model – dimenzije su mu 100 x 69 x 7 milimetara, a težina 52 grama.



CN 600 240 GNajboljim se pokazao NVMe model oznake CN 600 240 G. Brzina zapisivanja podataka kod ovog modela je do 700 MB/s, a brzina čitanja do 800 MB/s. Opremljen je Realtekovim RTS 5760 kontrolerom i TLC NAND memorijom.



Dodatno, CN 600 240 G dolazi s dodatnim hlađenjem u vidu pasivnog hladnjaka. Dimenzije su mu 24 x 84 x 5 milimetara, a težina 15 grama. Sva tri modela imaju MTBF od 1,5 milijuna radnih sati te iznenađujuće (za 2017. godinu) jednogodišnju garanciju.

Vrijeme dostupnosti te cijenu svakog od njih proizvođač tek treba objaviti.